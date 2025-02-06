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政院前天急申請手語服務 北市府證實：政府該做的

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，院方前天緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務提供手語翻譯。記者黃婉婷／攝影
行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，院方前天緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務提供手語翻譯。記者黃婉婷／攝影

行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，引發爭議。不過今天院會後記者會現場出現兩位手語老師，院方表示已緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務提供手語翻譯。北市府證實，行政院前天申請6日、13日兩天手語服務，強調「預算以弱勢族群需求優先是政府該做的」會全力以赴。

行政院上月舉行例行記者會的時候，原本直播上應該出現手語老師子母畫面，結果會完全黑頻，僅寫下「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除無法聘用手語老師」引發爭議，更讓台灣聽障聯盟發聲明譴責立院大砍預算，引發議論。

不過今天記者會直播，子母畫面中手語老師再度出現，發言人李慧芝說，緊急申請台北市政府的聽語障溝通服務，提供手語翻譯，未來也會在合乎預算法相關規定下，持續研擬替代方案，子母畫面則寫下「為確保聽語障人士即時資訊獲取，翻譯由北市聽語障溝通服務提供」。

據了解，行政院是在前天向北市府提出申請6日與13日手語服務。北市社會局表示，行政單位在預算安排上，以弱勢族群需求為優先本來就是政府該做的事，市府會全力以赴。

北市府 手語 記者會

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