快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

聽新聞
0:00 / 0:00

南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南港LaLaport將於下月開幕。本報資料照片
南港LaLaport將於下月開幕。本報資料照片

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中。據了解，LaLaport擬分階段營運，3月13日會先試營運商場、美食街，影城估4月中開幕，降低開幕大量人潮的交通衝擊。

LaLaport預計3月20日開幕，議員陳宥丞憂心周邊交通，認為LaLaport若無法做到交通內部化，恐造成外溢效應，除南港、東湖平日尖峰下班恐壅塞，也可能影響汐止及高速公路回堵。北市府先前已成立府級交通應變小組因應，但因東湖交流道本身上下班就非常壅塞，更是連結汐止重要出入口，開幕若無完善配套，恐重演內科成塞車地獄。

北市交通局表示，為了避免開幕造成交通衝擊太大，目前業者的交維計畫擬採分階段開幕營運，規畫3月13日先營運商場與美食街，約6成5的營業區域；至於電影院部分目前預估4月中旬開幕，避免一開始全部營運，對交通衝擊大。

至於LaLaport對南港周邊比較可能造成車流量大的交通節點，包括目前上下班尖峰就已車多壅塞的南湖大橋，還有南港路口、經貿二路口等都是交通瓶緊點。市府也已經要求業者於開幕期間，在各重要路口加派義交交通疏導；也會與南港分局成立應變小組，若有車禍會立即通報排除狀況；交通局也會因應人潮，機動調整號誌秒數。

台北市交通局也宣導，民眾要前往南港LaLaport盡可能搭乘大眾運輸，業者也允諾，會提出鼓勵消費者搭乘大眾運輸的購物優惠配套計畫。至於目前周邊停車位，LaLaport本身有2千多個汽車停車格、也與周邊漢來飯店合作釋出停車格，周邊也有捷運停車場，業者也有提出，若停車場滿場，不會讓停等停車場的車輛占用道路車道，員警也會加強疏導執法。

北市府也要求業者，周邊交通維持計畫不能只有針對基地周邊規畫疏導計畫，需擴大包括南湖大橋側、南港周邊範圍，提出交通維持計畫配套。

至於未來LaLaport開幕後，因周邊有南港展覽館大型展覽，也將對周邊交通造成相當大壓力，未來購物中心若有週年慶也必須提交維計畫，會盡可能不要與南港展覽館一二館的展期有衝突。高速公路回堵部分，也會再與高公局討論，看是否能延長開放路肩路段，避免回堵狀況。

LaLaport 北市府

延伸閱讀

機車族注意！新北捷運、火車站周邊增8處收費機車格

女歌手揭遭親舅舌吻猥褻！人生翻篇發文：壞人活在地獄

影／衛戍核心南港愛三陣地首公開 直擊飛彈車機動作業

南港LaLaport準備好了！2025北中南即將登場的6話題百貨商場

相關新聞

政院前天急申請手語服務 北市府證實：政府該做的

行政院新傳處預算遭刪，年前舉辦記者會無法提供手語翻譯服務，引發爭議。不過今天院會後記者會現場出現兩位手語老師，院方表示已...

南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中...

新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北市長侯友宜任期剩不到2年，藍營將推誰為2026市長人選也成關注焦點，侯友宜今天出席淡水行動治理，副市長劉和然、立委洪...

議員爆民眾預約疫苗沒得打聯醫謊稱中央收回？ 聯醫駁斥

藝人大S遊日流感猝逝，全台民眾搶打公費疫苗。北市民眾控訴，年前透過聯醫幫長輩預約到宅施打，但施打當天卻接到來電稱疫苗被疾...

地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程...

用路人行走困難 中山1號出口施工封閉2年遭批

北捷中山捷運站1號出口封閉2年，受不少用路人批評，在地里長也說，周邊工程擔心影響逛街人潮安全。北市議員顏若芳也說，按照原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。