南港LaLaport下月開幕 地方憂：塞車地獄要來了

北市南港大型購物商場LaLaport下月開幕交通大考驗，地方憂心恐成塞車地獄。北市府成立應變小組，目前交維計畫還在審查中。據了解，LaLaport擬分階段營運，3月13日會先試營運商場、美食街，影城估4月中開幕，降低開幕大量人潮的交通衝擊。

LaLaport預計3月20日開幕，議員陳宥丞憂心周邊交通，認為LaLaport若無法做到交通內部化，恐造成外溢效應，除南港、東湖平日尖峰下班恐壅塞，也可能影響汐止及高速公路回堵。北市府先前已成立府級交通應變小組因應，但因東湖交流道本身上下班就非常壅塞，更是連結汐止重要出入口，開幕若無完善配套，恐重演內科成塞車地獄。

北市交通局表示，為了避免開幕造成交通衝擊太大，目前業者的交維計畫擬採分階段開幕營運，規畫3月13日先營運商場與美食街，約6成5的營業區域；至於電影院部分目前預估4月中旬開幕，避免一開始全部營運，對交通衝擊大。

至於LaLaport對南港周邊比較可能造成車流量大的交通節點，包括目前上下班尖峰就已車多壅塞的南湖大橋，還有南港路口、經貿二路口等都是交通瓶緊點。市府也已經要求業者於開幕期間，在各重要路口加派義交交通疏導；也會與南港分局成立應變小組，若有車禍會立即通報排除狀況；交通局也會因應人潮，機動調整號誌秒數。

台北市交通局也宣導，民眾要前往南港LaLaport盡可能搭乘大眾運輸，業者也允諾，會提出鼓勵消費者搭乘大眾運輸的購物優惠配套計畫。至於目前周邊停車位，LaLaport本身有2千多個汽車停車格、也與周邊漢來飯店合作釋出停車格，周邊也有捷運停車場，業者也有提出，若停車場滿場，不會讓停等停車場的車輛占用道路車道，員警也會加強疏導執法。

北市府也要求業者，周邊交通維持計畫不能只有針對基地周邊規畫疏導計畫，需擴大包括南湖大橋側、南港周邊範圍，提出交通維持計畫配套。

至於未來LaLaport開幕後，因周邊有南港展覽館大型展覽，也將對周邊交通造成相當大壓力，未來購物中心若有週年慶也必須提交維計畫，會盡可能不要與南港展覽館一二館的展期有衝突。高速公路回堵部分，也會再與高公局討論，看是否能延長開放路肩路段，避免回堵狀況。