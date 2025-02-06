地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程，預計今年5月底完工。

1號出口正在施作整體美化及更新而封閉，但工程整整兩年，導致民眾從最近的2號出口上來，還得過2個紅綠燈才能過街，對於用路人來說相當不便。

北捷表示，中山站1號出口施工項目，包含了原先的單向電扶梯與樓梯移除改為雙向電扶梯，以及中山站1號出入口配合周邊美化工程進行整體改造作業。

北捷說明，從民國112年2月20日封閉出口，因需先於1號出口內捷運軌道區上方進行樓板切除、樓梯敲除及新設電扶梯安裝等工作，為確保施工期間系統營運不受影響，整體施工難度較高，目前此部分作業均已完成。

至於出口改造工程部份目前持續進行中，預計114年5月底前完工並恢復出中山站1號出入口通行。