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地方轟捷運中山站1號出口施工封閉兩年 北捷： 5月完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中山捷運站線型公園改造。圖／台北捷運公司提供
中山捷運站線型公園改造。圖／台北捷運公司提供

施工近2年的北捷中山捷運站1號出口，引發地方及用路人批評不便。北捷說明，工程將電扶梯移除改為雙向外，也包含出入口美化工程，預計今年5月底完工。

1號出口正在施作整體美化及更新而封閉，但工程整整兩年，導致民眾從最近的2號出口上來，還得過2個紅綠燈才能過街，對於用路人來說相當不便。

北捷表示，中山站1號出口施工項目，包含了原先的單向電扶梯與樓梯移除改為雙向電扶梯，以及中山站1號出入口配合周邊美化工程進行整體改造作業。

北捷說明，從民國112年2月20日封閉出口，因需先於1號出口內捷運軌道區上方進行樓板切除、樓梯敲除及新設電扶梯安裝等工作，為確保施工期間系統營運不受影響，整體施工難度較高，目前此部分作業均已完成。

至於出口改造工程部份目前持續進行中，預計114年5月底前完工並恢復出中山站1號出入口通行。

北捷說，改善工程完工後，不僅中山站1號出口將變為上下雙向扶梯，對年長者進出車站更為方便外，配合出口及周邊線型公園改造，將心中山優質休閒活動空間的進一步延伸串連，提供市民更優質的生活環境。

中山捷運站出口周遭美化。圖／台北捷運公司提供
中山捷運站出口周遭美化。圖／台北捷運公司提供
中山捷運站出口周遭美化。圖／台北捷運公司提供
中山捷運站出口周遭美化。圖／台北捷運公司提供

北捷 捷運

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