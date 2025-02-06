新北2026可能人選 洪孟楷、劉和然行動治理同台尬場

新北市長侯友宜任期剩不到2年，藍營將推誰為2026市長人選也成關注焦點，侯友宜今天出席淡水行動治理，副市長劉和然、立委洪孟楷等人皆出席，2人都被視為可能人選之一。會議中，劉、洪2人交接耳討論，互動熱絡。

淡水區政座談先由淡水區長陳炳仲專案報告，侯友宜致詞，前後時間約20多分鐘，侯致詞結束後就閉門會議。劉和然跟洪孟楷位子排在一起，在專案報告時，劉和然與洪孟楷2人開始交頭接耳討論事情，非常熱絡，互動良好。

洪孟楷表示，當時剛好跟劉和然討論到淡水人口數已突破20萬，這是去年11月的數據，今年到2月又增加1千多人，成長速度非常快，他們都認為淡水要多投入更多資源還有心力。

洪也說，他跟劉和然很多場合都會碰面，現在所做的事情都是為了新北市打拚，為了新北好，只要做事被肯定都是正向的，相輔相成，他跟新北三位副市長都很熟，也都對地方很熟悉。