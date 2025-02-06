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未讓勞工適當休息 光華巴士、SUKIYA屢違法遭罰

中央社／ 台北6日電

台北市勞動局今天公布最新違反勞基法名單，開罰金額最高為光華巴士新台幣100萬元、SUKIYA台灣善商公司90萬元，2公司皆因多次未給勞工適當休息時間等違規遭加重裁處。

依據台北市勞動局公告113年12月份處分違反勞動基準法名單，光華巴士因未給予輪班制勞工適當休息時間，且是民國109年11月至今第7度違規，被依違反勞動基準法第34條第2項，處最重罰新台幣100萬元。

此次公布名單中遭罰金額第2高者SUKIYA、HAMASUSHI母公司台灣善商公司，因歷年來多次讓勞工延長工作時間超過法令規定，且未給予每工作4小時至少30分鐘的休息時間，違反勞動基準法第35條、第32條第2項，共遭罰90萬元。

另外，嘉里大榮物流、台灣航勤公司皆因屢次讓勞工延長工作時間超過法令規定，各遭罰60萬元，聯安保全公司則因薪水未達基本工資、未依法給付加班費等違規遭罰24萬元。

勞動局指出，儘管光華巴士、台灣善商公司的違法樣態稍微有些不同，但增加人力是共同的解決方法，尤其2公司都是屢次違規，累計罰鍰只會越來越高，應審慎檢討改進，也可以申請免費勞動條件健檢師服務，了解問題源頭，且檢查過程中發現的違規不會處罰。

勞動局統計，此次公布名單中，主要違法項目多為未依法給付加班費、未遵守一例一休、工資未全額給付、未逐日記載出勤紀錄至分鐘為止等，而未依法給付加班費也是去年全年違規遭罰樣態之首。

加班費 巴士

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