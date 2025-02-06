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用路人行走困難 中山1號出口施工封閉2年遭批

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北捷1號出口封閉。記者邱書昱／攝影
北捷1號出口封閉。記者邱書昱／攝影

北捷中山捷運站1號出口封閉2年，受不少用路人批評，在地里長也說，周邊工程擔心影響逛街人潮安全。北市議員顏若芳也說，按照原先施工期程，去年9月就該開啟，沒有人反對城市美學推展，但應該要嚴守工期，否則原先美意反造成行人用路困難。

中山站遍佈特色小店、市集、各大百貨公司，每到假日總吸引不少人潮，不過，1號出口正在施作整體美化及更新而封閉，但工程整整兩年，導致民眾從最近的2號出口上來，還得過2個紅綠燈才能過街，對於用路人來說相當不便。

在地民安里長王俊堯說，確實對於用路人來說相當不方便，施工也會限縮人行道，影響到逛街人潮安全，而工期久的原因，主要是公共藝術設計變更和台電端的配電基座等。

王俊堯說，剛開始動工時也有和文化局討論，但是居民希望能呈現兒時記憶，因此和原先的創作者有不同意見，經過多次討論才達成共識。他也說，期盼能儘早完工，同時也在1號、2號出口加大行穿線。

顏若芳表示，捷運中山站1號出口因相關工程已封閉許久，經了解照原本的施工期程來看，其實在去年9月就要重新開放，如今卻延到今年5月才能開放，封閉時間多了1.5倍，已造成周邊民眾頗有微詞。

顏若芳說，心中山線型公園周邊是城市美學推展的指標案例之一，更曾入選2023年全球40大最酷街區，沒有人會反對市府持續改善心中山周邊的環境及全齡友善程度，但如因與地方溝通不良、管考不力而造成工程不斷延宕，不僅會導致周邊行人用路困難，更會讓政府美意大打折扣。

顏若芳認為，捷運公司出面說明延宕理由，也應持續滾動更新利於全民督工，未來的相關工程，更應如期如質儘速完工，讓民眾得以享受心中山的嶄新面貌。

中山捷運站一號出口工地，目前已看出雛型。記者邱書昱／攝影
中山捷運站一號出口工地，目前已看出雛型。記者邱書昱／攝影
指標上頭寫到1號出口封閉。記者邱書昱／攝影
指標上頭寫到1號出口封閉。記者邱書昱／攝影
中山捷運站一號出口雛型。記者邱書昱／攝影
中山捷運站一號出口雛型。記者邱書昱／攝影

捷運公司 顏若芳

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