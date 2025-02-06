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滿足在地就學...淡水國中新校區落腳淡海新市鎮 預計2032年完工
新北市淡水區人口數突破20萬人，新北市教育局表示，因應淡海新市鎮大量人口入住衍生就學需求，市長侯友宜宣布淡水國中將於新市鎮文中九增設新校區，提供當地居民更優質的學習環境。
近年因淡水國民運動中心、淡海輕軌完工啟用等公共建設逐漸完成，並配合淡江大橋預計2025年完工，淡水新市鎮生活機能持續發展更趨完善。新北市政府將於淡海新市鎮增設淡水國中校區，滿足大量人口入住的在地就學需求，同時因應淡海新市鎮發展及科技產業進駐，規畫引進國際學校，提供外籍人士子女教育需求，全面提升當地教育品質。
教育局表示，目前淡水區學生人數約3200人，學齡人口逐年增加，考量淡海新市鎮市民子女就學需求，新市鎮增設的新校區選址位於重劃區內，腹地開闊，鄰近淡海輕軌，就學通勤路線通暢便利；新校區將作為淡水國中主要教學場域，規劃校舍、操場等教學活動空間，預定於2032年完成。
原校區則將彙整當地居民意見綜合規畫，保留活化教育學習場域，以符合在地民眾學習的需求。屆時淡水區學區將總體配合調整畫分，教育局持續與地方民眾及相關單位充分討論，落實推動在地就學。
此外，為因應國際化與多元教育發展趨勢，規畫於淡水區引進國際學校，提供外籍人士子女教育需求。教育局表示，綜合考量新北市學校用地的實際現狀、土地取得成本、結合現行教育政策推動、地區實際設校需求及潛在投資意願等因素，於淡水淡海新市鎮文中5用地進行國際與外僑學校優先推動用地評估作業，將依循相關法規及程序審慎評估用地需求與配置，協助將適合的土地變更為文教區用地，確保教育發展符合公共利益與長遠規畫。
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