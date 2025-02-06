新北新聞局推新節目「新北萬事屋」專解網友疑難雜症

新北市新聞局推出全新自製YouTube節目「新北萬事屋」，尋找各行各業的「萬事通」，解決網友疑難雜症，希望能提供市民日常的實用資訊。

「新北萬事屋」會蒐集網路上市民關注的問題，邀請相關領域的專家解答。節目主題涵蓋廣泛，從最新推出的新北政策、好康福利、在地美食還有獨家景點，會陸續在影片中介紹給大家。

新北市新聞局長李利貞表示，去年底新聞局曾在「我的新北市」臉書粉絲團調查網友最想知道的新北大小事為何，結果顯示，近50%粉絲期待巷弄美食推薦、有30%許願觀光景點開箱，部分網友希望獲得新北有趣活動以及生活新知，該調查留言超過4000則，反應熱烈。為滿足粉絲期待，新聞局近日推新節目「新北萬事屋」。

首集節目介紹過年期間享受美食後，如何運動最能達到維持體態和健康的效果？影片邀請到三重國民運動中心的體適能教練，與主持人一同示範，教市民如何透過運動更健康。