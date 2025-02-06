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淡水人口成長...外籍人士增多 侯友宜：留設國際學校用地

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡水近年推動多項重大建設，不斷引入人口進駐。新北市長侯友宜今表示，新社區不斷有就學需求，宣布淡水國中將在文中九用地興建新校區。記者江婉儀／攝影
淡水近年推動多項重大建設，不斷引入人口進駐。新北市長侯友宜今表示，新社區不斷有就學需求，宣布淡水國中將在文中九用地興建新校區。記者江婉儀／攝影

淡水近年推動多項重大建設，不斷引入人口進駐。新北市長侯友宜今表示，新社區不斷有就學需求，宣布淡水國中將在文中九用地興建新校區，舊校區運用會與地方討論如何使用，並留設國際學校用地。

侯友宜今出席淡水區行動治理，侯友宜表示，今天是新北市第二場里長座談會，這幾年淡水人口不斷增長，隨著新市鎮二期開發、淡江大橋將完工，淡北道路興建，是不一樣風貌的淡水，現階段外國中居住最佳選擇，也是北部北海岸最燦爛城市，淡水跟林口都在人口增長，交通路網建設必須做到位，基礎建設要加倍。

侯友宜表示，在第一線的里長勢必要求愈來愈高，不管是路平燈亮水溝通，在財政收支劃分法通過後，會視財政狀況盡量滿足地方需求，這也是財劃法通過後他最想做的，共有2個方向。

由於淡水人口增加也帶動就學需求，侯友宜指出，老社區學生減少，新社區有就學需求，市府開了多次會議，決定淡水國中要新增校舍，選在文中九用地，學生的教育權益不能受損，因為舊校區離古蹟博物館很近，未來如何運用，也會與地方好好溝通，新增校舍是必定要做，未來在2032年順利完工招生。

侯友宜也說，未來要不要引進國際學校，也都在規畫，淡水開發過程中，很多外國專業人士來淡水，蓋國際學校勢在必行，也會留設學校用地，市府都有努力在做跟規畫。

針對淡水區內各項建設，侯友宜表示，建設很多，速度要加快，包含淡海新市鎮二期，淡海輕軌核定後趕快開工，都是急迫要做的，淡江大橋明年通車，市府已經連續4年在淡水放煙火，未來除了看煙火秀，也能帶動淡水八里林口三區交通，減少交通壅塞。

侯友宜表示，對於正在動工的淡北道路，他跟大家抱歉，市府提出交維計畫，但在上下班時間跟假日還是塞車，會再改善，讓工程如期如質完工，目前進度超前，會努力趕快做好。

侯友宜 淡水

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