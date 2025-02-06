幼兒園園長之子性侵案 北市府遭糾正

台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵該園幼童案，監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容昨天表示，北市府未落實行政調查及追蹤列管，未能督促教育與社政主管機關發揮跨局處協調聯繫合作，造成7大斷點，導致案件漏接，有重大違失，監察院通過糾正北市府。

北市教育局表示，已提出10大精進作為，包含組跨局處應變小組掌握每一案進度與資訊。家長質疑園所其他教保員有無包庇，也已重啟調查，預計3月底前會有結果。

培諾米達幼兒園在2022年到2023年間，發生園長之子、教保員毛畯珅涉嫌對園內6名幼童強制性交、強制猥褻、拍攝及持有性影像，犯行時間長達1年，目前已查知受害幼童計有39名。毛畯珅二審遭判刑28年8月。

3名監委指北市府自2022年7月接獲第一起通報案件起，即未依法落實行政調查及追蹤列管，又未能督促所屬機關發揮跨局處協調聯繫及整合功能，造成7大斷點，包括未入園稽查訪視、未建立單一窗口，由不具幼教專業且未受過性平調查訓練的約聘人員自行觀看及摸索處理；未依法落實行政調查提出調查報告；未對行為人暫時停職處分或調整其職務等維護幼童權益之相關措施，以致再度發生機構內性侵害事件。

另有主管人員未掌握相關處理機制，監督不周；家防中心未於篩派階段第一時間，將嫌疑人相關資訊知會教育局；家防中心評估成立妨害性自主，社會局未主動聯繫教育局與家防中心積極追蹤後續處理情形，致使通報案件並無列管追蹤。

監委強調，北市府導致調查過程諸多斷點，應負監督不周怠失之責，因此要求市府針對調查報告所指各項違失，重新檢討議處相關主管人員疏失責任。

教育局坦言，幼兒園幼生表達能力有限，加上狼師手段狡猾，調查不易，需更細膩謹慎處理，並逐一清查潛在受害幼生；教育局近兩年已籌組教保人員違法事件調查認定委員會下設調查小組，累積實務經驗，強化承辦人員的敏感度研議多項精進措施，也盼中央能完善修法、加重罰則，共同維護孩童的安全。