士林官邸鬱金香 估17日大開最美

陽明山花季登場後，山下的士林官邸鬱金香展2月13日至23日接力登場，一開展就有13萬株鬱金香爭豔，不過受到近日冷氣團來襲，預估有些花苞會涷住晚一點大開，估開展後一周、約17日前後最美。

今年士林官邸鬱金香展適逢西洋情人節，以「愛的遇藝」為主題，有8大展區，將荷蘭、日本、土耳其、義大利等國的愛情文化融入各主題展區，展現了鬱金香的多樣之美，讓官邸的每一個角落都散發出春天的浪漫氣息。

園藝管理所主任吳旻靜表示，目前鬱金香展的花都還在苗場，預計本周末陸續分批送到士林官邸布展，近期天氣很冷，估鬱金香花開速度會稍慢，目前花況應該會慢一點開花，不過各品種花開時間略不同，預期開展後一周會最美。

公園處表示，鬱金香為典型的溫帶作物，亞熱帶的台灣是透過種植技術改良、與冷藏處理輔助，且特地選用來自荷蘭及日本的鬱金香，使鬱金香在台灣溫暖的冬末與初春時節，能迎來花期，且呈現原本的絢麗色彩。

今年春節前開幕的陽明山花季，目前各式櫻花也陸續綻放，多種櫻花包括吉野櫻、昭和櫻山櫻花等接力盛開，目前花況佳，花開滿園美不勝收；位於內湖區樂活公園的夜櫻祭，櫻花也滿開。