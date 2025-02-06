進度大躍進 捷運局：三鶯線明年初通車

捷運三鶯線進度大躍進，新北市長侯友宜昨天表示，捷運三鶯線將在4月展開優先段模擬營運狀態的無人動態測試，8月全線動態測試，11月全線系統整合測試，12月穩定性測試完成即能全線完工；新北捷運局表示，明年初完成初履勘後就能通車。

新北市捷運局長李政安昨在議會報告，三鶯線進度已達81.2%，列車去年開始上主線段測試，今年目標4月底前完成優先段LB04（橫溪站）到LB08（鶯歌車站）營運模擬無人駕駛動態測試，6月底完成全線第三軌安裝，8月全線動態測試，11月全系統整合，12月底完工。

三鶯線可在頂埔站轉乘板南線進入大台北都會區捷運路網，鶯歌車站轉乘台鐵可暢行北北基桃，並在鶯桃福德站透過三鶯線延伸八德段串連桃園綠線。三鶯線以捷運車站為中心，導入民間企業發展TOD城市規畫，預估引入1.4萬居住人口，吸引投資485億元，7處捷運開發基地已有5處招商成功。

路線行經新北重要藝術文化重鎮，除12座車站都是綠建築，也融入人文、藝術、創作、生活，設計出陶鄉、蘆葦花燈等主題，還有織布、原民服飾、客家藍染、花布、桐花等在地元素，並設計原住民及客家彩繪列車。

三鶯線延伸八德段長4公里、3座車站，李政安說目前待行政院核定，屆時將實現雙北捷運一線到底，實現南接桃園目標。

侯友宜說，三鶯線結合板南線、台鐵，以及未來要銜接桃園的綠線，加上未來新北樹林線可再接桃園棕線，雙北就能跟桃園接起來，新北市一定要全力在今年完工，在明年能夠順利通車，周邊所有建設都要順利做到好。