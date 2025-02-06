快訊

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

聽新聞
0:00 / 0:00

進度大躍進 捷運局：三鶯線明年初通車

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
三鶯線計畫進度已達81.2％，力拚今年底完工。圖／新北市捷運局提供
三鶯線計畫進度已達81.2％，力拚今年底完工。圖／新北市捷運局提供

捷運三鶯線進度大躍進，新北市長侯友宜昨天表示，捷運三鶯線將在4月展開優先段模擬營運狀態的無人動態測試，8月全線動態測試，11月全線系統整合測試，12月穩定性測試完成即能全線完工；新北捷運局表示，明年初完成初履勘後就能通車。

新北市捷運局長李政安昨在議會報告，三鶯線進度已達81.2%，列車去年開始上主線段測試，今年目標4月底前完成優先段LB04（橫溪站）到LB08（鶯歌車站）營運模擬無人駕駛動態測試，6月底完成全線第三軌安裝，8月全線動態測試，11月全系統整合，12月底完工。

三鶯線可在頂埔站轉乘板南線進入大台北都會區捷運路網，鶯歌車站轉乘台鐵可暢行北北基桃，並在鶯桃福德站透過三鶯線延伸八德段串連桃園綠線。三鶯線以捷運車站為中心，導入民間企業發展TOD城市規畫，預估引入1.4萬居住人口，吸引投資485億元，7處捷運開發基地已有5處招商成功。

路線行經新北重要藝術文化重鎮，除12座車站都是綠建築，也融入人文、藝術、創作、生活，設計出陶鄉、蘆葦花燈等主題，還有織布、原民服飾、客家藍染、花布、桐花等在地元素，並設計原住民及客家彩繪列車。

三鶯線延伸八德段長4公里、3座車站，李政安說目前待行政院核定，屆時將實現雙北捷運一線到底，實現南接桃園目標。

侯友宜說，三鶯線結合板南線、台鐵，以及未來要銜接桃園的綠線，加上未來新北樹林線可再接桃園棕線，雙北就能跟桃園接起來，新北市一定要全力在今年完工，在明年能夠順利通車，周邊所有建設都要順利做到好。

三鶯線 新北捷運

延伸閱讀

雙北捷運接桃園關鍵 捷運三鶯線「明年初通車」

捷運三鶯線4月模擬無人駕駛模式 拚114年底完工

三鶯線要來了 完工進度81.2％ 拚年底完工

到站即辦公、到站就到家！新北加大捷開案招商能量

相關新聞

進度大躍進 捷運局：三鶯線明年初通車

捷運三鶯線進度大躍進，新北市長侯友宜昨天表示，捷運三鶯線將在4月展開優先段模擬營運狀態的無人動態測試，8月全線動態測試，...

雙北公車推AI車掌 駕駛減負擔

AI正夯，許多行業陸續用來輔助工作，新北市交通局研議要用AI科技開發智慧車掌及站務員系統，乘客有問題可直接找系統詢問，讓...

北市拚生育 明年設婦幼專責醫院

北市人口跌破250萬大關，市長蔣萬安為鼓勵生育，拍板2026年由市立聯合醫院成立婦幼專責醫院，提供從備孕、產檢、生產及產...

首都客運集團 今年再增500輛電動公車

中央訂立2030年市區公車全面電動化目標，首都客運集團表示，昨天起仁愛幹線26輛油車全面換成電動車，今年底前預計會增加近...

士林官邸鬱金香 估17日大開最美

陽明山花季登場後，山下的士林官邸鬱金香展2月13日至23日接力登場，一開展就有13萬株鬱金香爭豔，不過受到近日冷氣團來襲...

幼兒園園長之子性侵案 北市府遭糾正

台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵該園幼童案，監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容昨天表示，北市府未落實行政調查及追蹤列管，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。