首都客運集團 今年再增500輛電動公車

中央訂立2030年市區公車全面電動化目標，首都客運集團表示，昨天起仁愛幹線26輛油車全面換成電動車，今年底前預計會增加近500輛，將優先分布在主要幹道路線，但難題是用地難找，也擔心能否設充電樁。

仁愛幹線原配置柴油低地板大客車，自2011年8月上路至今已逾13年，路線班車穿梭於北市南港、信義、大安、中正、萬華及新北市板橋地區的大街小巷，串聯永春站、市政府站、台大醫院站、西門站、龍山寺站、江子翠站等捷運車站，每年載運達372萬人。

首都客運集團昨在五福站停車場辦「感謝舊車陪伴，慶祝換新車」活動，業者表示，這批電動車可利用發車前的空檔短時間快充，15分鐘內充電至80%，足以跑來回2趟，此外車輛安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），輔助公車駕駛長在偵測到潛在危險時提供即時警示，減少視覺死角全，車廂內設置2個輪椅專用停放區。

首都客運集團總裁李博文表示，234線從板橋到西門町將再增17輛，939線三峽到市政府站十20輛，最快4月會上路；另外也採購70輛專跑國道城際電動巴士，分別為大都會2088線、937線，首都916、北客920、三重客運955等路線，預計今年5月至8月陸續出場。

台北客運總經理李建文說，路線改電動車最難問題是用地難取得，如果投資買地，面積1千坪的成本就跟公司資本額差不多，預估2030年每家公司都會缺地，希望政府能協助。