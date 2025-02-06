北市拚生育 明年設婦幼專責醫院

北市人口跌破250萬大關，市長蔣萬安為鼓勵生育，拍板2026年由市立聯合醫院成立婦幼專責醫院，提供從備孕、產檢、生產及產後照顧等友善母嬰的一條龍服務。醫界肯定，但認為還需要更多配套，才能刺激生育。

專責婦幼醫院規畫設立孕前診療及生殖醫學中心，提供孕前諮商及介入、人工協助生產、治療習慣性流產，也規畫產後護理之家；另提供女性骨盆醫學檢查與治療等。規畫邀各種特色團隊進駐，提供優質產檢及精準遺傳診斷、特殊族群健康照護；設置兒童家庭責任醫師及家訪、特殊需求病兒復能照護等；婦女照護則設置專責乳房照護團隊、婦癌篩檢團隊及病友支持團體等。

兒童健康部分，會落實三段五級預防，除學童健檢，新生兒篩檢、兒科門診、早產加護及重症，也將規畫婦幼兒童住宿型長照機構收住等，依照不同的歷程，提供女性及兒童「連貫」且「完整」的保健與醫療服務。

國民黨市議員詹為元說，北市較有名的婦產科醫院、診所都是私立，費用較高，若聯醫體系有婦幼專責醫院，收費應該會較便宜，甚至可治療不孕症、服務生產到產後，許多人最擔心是產檢與生產院所不同，如果可同醫院、同醫師服務，應可刺激生產意願。

「北市已經有和平婦幼院區，不需要新掛招牌。」民進黨議員簡舒培認為，蔣萬安要成立專責的婦幼醫院只是重新掛牌，和平婦幼院區本來就有生殖中心、產後護理等，應想想年輕夫妻、年輕家庭遇到什麼困難，找出大家的需求。

新北市醫師公會理事長顏鴻順認為，婦幼專責醫院是鼓勵生育的一環，贊成提升醫療品質，但要改善少子化，需要更多配套，提出設備、環境和推動養育照顧等配套，才能有效提高生育率。

育有2子的何太太說，目前有許多私立機構標榜母嬰一條龍服務，不過，許多私立坐月子中心1天要價8、9千元，如果有相對平價專責醫院，的確可以減輕家庭負擔，但要刺激生育，可能還要有更多配套。