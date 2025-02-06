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雙北公車推AI車掌 駕駛減負擔
AI正夯，許多行業陸續用來輔助工作，新北市交通局研議要用AI科技開發智慧車掌及站務員系統，乘客有問題可直接找系統詢問，讓駕駛員專心開車，減輕行車負擔和壓力，已與業者達成協議。業者說，雙北公車公會一起推動，近期將開會討論具體作法。
侯友宜前天到台北客運板橋後站慰問駕駛員，提到少子化浪潮加上屆齡駕駛員陸續退休，人力不好找。交通局表示，未來大眾運輸也要順應AI科技發展，開發AI智慧車掌及站務員系統，盼大幅減輕駕駛員工作負擔和壓力。
交通局說明，市府已於年前提升公車運價至25元以上，因應公車業者各項營運成本及提升駕駛員薪資等，也讓駕駛更專注於行車安全，已請公車公會邀請公車業者研擬AI車掌，讓車上的便民服務盡量透過系統完成，協助公車駕駛員在操作方向盤外的服務，業者允諾今年起致力研發。
交通局指出，將了解駕駛員及各年齡層會搭公車的族群相關習慣有哪些，還有駕駛員需要被協助的事項，研擬要做到哪些事情，已在年前與業者達成協議。
首都客運總經理李建文說，目前AI朝2方面研究，一是在車上使用，二是在候車亭，車上系統可避免乘客因與駕駛員聊天導致行車分心，候車亭部分可提供更詳細的乘車資訊，包括路線等，由於大台北地區生活圈緊密，目前由雙北公車公會共同推動，近期將開會討論發展方向，除讓駕駛員更專注行車安全，也有助於提升駕駛員留任率。
不過林姓駕駛員說，AI輔助當然很好，但他更擔心屆時會有許多乘客詢問要如何操作，解決了老問題，卻又增加新問題，畢竟適應還是需要時間。
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