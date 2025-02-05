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已3萬選手報名！雙北世壯運倒數 玖壹壹洋蔥曝已報名這一項

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市府世壯運執委會執行長林哲宏邀請「玖壹壹」洋蔥、吉祥物「壯寶」一同宣布賽會正式倒數100天，並請民眾把握2月17日最後報名機會。北市府提供
北市府世壯運執委會執行長林哲宏邀請「玖壹壹」洋蔥、吉祥物「壯寶」一同宣布賽會正式倒數100天，並請民眾把握2月17日最後報名機會。北市府提供

「2025雙北世界壯年運動會」即將在5月17日至30日登場，北市府世壯運執委會執行長林哲宏邀請「玖壹壹」洋蔥、吉祥物「壯寶」一同宣布賽會正式倒數100天，並請民眾把握2月17日最後報名機會。

洋蔥也談及近年參加三鐵、路跑、騎自行車等運動，在社群分享的鍛鍊成果也引來網友好評，「養成運動習慣後，身材更健康精實。」洋蔥還邀約「玖壹壹」團員健志與春風一同報名世壯運拔河項目，更透露已開始進行體能訓練，還找來專業教練指導，正式宣告嘻哈天團要用拔河和世界挑一場！

執行長林哲宏表示，世壯運不僅是臺灣第一次舉辦，更是亞洲的第一次，競賽種類多達35項，競賽場館橫跨臺北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹市及新竹縣，歡迎年滿30歲的朋友報名參加，目前已逾100國、達3萬名選手報名；另也特別針對住宿、交通、觀光景點、文化活動等規劃賽會優惠，讓來自世界各地的朋友到台灣參與賽事之餘，能走訪各城市，親身感受豐富的文化與特色美食。

觀傳局表示，為迎接5月17日至30日登場的雙北世壯運，今年台北燈節北門展區，特別以吉祥物「壯寶」製作「活力壯寶」主題燈飾，其設計理念結合世壯運35種運動賽事及融合多種運動場景，燈飾上方則以機械動態展示壯寶搭配球類運動，展現台北運動城市的熱情與活力氛圍，更傳遞「運動無界｜人生無限」的賽會精神。

觀傳局表示，2025雙北世界壯年運動會將於2月17日報名截止，只要年滿30歲皆可參加，年齡無上限，除可以個人的名義參賽，也能與不同國家選手組成隊伍；另在台的外國朋友，持外僑居留證報名也同享國人報名費新臺幣3600元，一筆報名費最多可以參加3個運動種類及7個競賽項目。

觀傳局呼籲，還在猶豫的朋友，千萬不要錯過這個站上國際舞臺、跟國際好手同場競技的好機會，快把握最後報名日期。現在只要報名成為選手，即可獲得豐富大禮包，內容包含後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT等，還能參加臺北大巨蛋開幕式及新北美術館閉幕式。更多詳細資訊請至「2025 雙北世界壯年運動會」官方網站 (wmg2025.tw)查詢。

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