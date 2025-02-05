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北市婦幼專責醫院2026成立 專家：將帶動全台跟進規畫

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安身為三寶爸，力推婦幼專責醫院，也確定將於2026年正式成立。本報資料照片
台北市長蔣萬安身為三寶爸，力推婦幼專責醫院，也確定將於2026年正式成立。本報資料照片

台北市長蔣萬安力推婦幼專責醫院，確定2026年正式成立，將由北市聯醫提供「一條龍」照護服務，打造全齡全方位女性健康促進及以家庭為中心的兒童照護。專家認為北市作為領頭羊，勢必帶動全台各縣市也有類似規畫。

台灣兒科醫學會理事李旺祚現也是台大兒童醫院院長，他談到台灣一直以來都在強調分級專責制度，台大兒童醫院一向著重在急重難罕症病童的照顧，為國內兒童醫療的領頭羊，也和其他醫療院所如禾馨醫院和聯合醫院分別扮演不同角色。

他認為，蔣市府確定明年成立婦幼專科醫院，將有助於提升整體婦幼健康，是一個很好的開始且會有很大貢獻，未來勢必帶動全台各縣市也有類似規畫。台大兒童醫院未來非常願意與北市婦幼專責醫院合作，一起提升台北市甚至全國婦幼的健康，這也是院方的職責所在。

李旺祚也說，他近年持續建議中央政府，台灣應建立國家級兒童健康研究中心，宗旨在於研討兒童治療的創新療法、重症與罕病的研究等方向，如此可提供急重難罕孩童最好的照顧。另希望政府能夠推動3歲前兒童的全面照護，整合目前的幼兒專責醫師、兒童篩檢到兒童肥胖等推動，未來更多關切患有過敏、心臟、身障等狀況的孩子。

身為小兒科醫師的他表示，北市婦幼專責醫院可從兒童篩檢、兒童照護等各方面去發現可能的重大疾病，可以轉診到如台大兒童醫院進一步治療，屆時完成療程後，也能轉診回婦幼專責醫院去做長期照護、復健治療等作為。

李旺祚指出，不同層級做不同事，地方政府推動婦幼專科醫院，結合中央政府若有的國家級兒童健康研究中心，從點到線、最後變成面，一定可大幅提升北市與全台的產婦、新生兒、兒童的全面照顧，也勢必能夠降低台灣一向偏高的新生兒和嬰幼兒死亡率。

他說，台大兒童醫院願意與所有的醫療院所包括未來北市的婦幼專責醫院一起努力，改變台灣目前婦幼醫療的現況。

聯醫目前規畫台北市婦幼專責醫院，邀集各特色團隊進駐，母嬰照護將提供優質產檢及精準遺傳診斷、母嬰一條龍照護、特殊族群健康照護；兒童親子設置兒童家庭責任醫師及家訪、特殊需求病兒復能照護等；婦女照護則設置專責乳房照護團隊、婦癌篩檢團隊及病友支持團體等。

另有孕前診療及生殖醫學中心、產後護理之家規畫，也針對女性健康規畫專責骨盆醫學檢查與治療、骨鬆、婦女健康中心整合式篩檢、癌症個管師等。至於兒童健康的三段五級預防，不只學童健檢，新生兒篩檢、兒科門診、早產加護及重症等，也將規畫婦幼兒童住宿型長照機構收住等。

台大 醫學中心

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