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新北永和民權據點推共生社區理念 盼打造銀髮新樂園

中央社／ 新北5日電

新北市永和區民權社區發展協會執行長邱秀蘭今天說，因部分初老長輩不喜歡成為被照顧者，借鏡日本等國經驗，將把關懷據點規劃為「共生社區」吸引時尚長者駐足成為老人新樂園。

新北市社會局副局長許秀能、永和區長周慶珍、國民黨新北市議員連斐璠、市政顧問羅文崇等人今天參加民權社區照顧關懷據點新春團拜。

會中，長者表演太鼓、金杯鼓、薩克斯風、律動舞蹈，許秀能、周慶珍也發送福袋，一起共餐。

許秀能表示，民權社區照顧關懷據點服務對象，包括高齡長輩、新住民、婦女、小孩，感謝協會新任理事長王連月卿和執行長邱秀蘭率志工團隊服務，送年菜關懷獨居長輩。

新聞稿中，邱秀蘭說，因應超高齡社會，繼「孤獨處方箋」後，她曾出訪荷蘭、日本借鏡國外照顧社區住民的經驗，帶回「共生社區」理念，現在推動超高齡「共生社區社會處方箋」服務。

邱秀蘭表示，初老長輩體力與健康都好，今年啟動「共生社區社會處方箋」，規劃引進時尚年輕人較喜歡的咖啡吧形式，希望能成為初老時尚長者的新天地，也減緩照顧壓力、化解社會孤獨感，彼此照顧，成為共生社區的新樂園。

她說，藉由打破「照顧者」與「被照顧者」界線，發展社區自助、共助、互助、公助的模式，讓據點每個人都可成為助人者，發展具有人情味，跨年齡、跨族群的互助社區。

長輩

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