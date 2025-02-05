新北迎客家天穿日 市府2/16起連2天邀享客式綠生活

新北市政府客家事務局今天表示，將於2月16日、17日舉辦「新北市天穿日」活動，邀請大家體驗客式綠生活，從參與活動中感知環境保護的重要性，並推廣客家傳統米食技藝。

新北市客家局發布新聞稿指出，新北市成立客家文化園區已邁入第20年，今年以「客式生活」及「環保永續」兩大主軸連結客家傳統天穿日，將於16日推出「好客chill 手作環保綠生活市集」，17日規劃祭天儀式與環保手作等活動。

客家局表示，活動以「環境永續」為主軸，在傳統的祭儀中融入永續、環保與療癒元素，讓在現今繁忙的生活中，透過參與天穿日認識客家族群在這一天不耕田、不織布，讓大地休養生息的教育觀念。

活動期間，客家局指出，為響應天穿日「敬天」環保永續精神，鼓勵民眾自備餐具、環保杯等器具並於現場消費不限金額即可獲得手作體驗券。另外，完成指定拍照打卡任務，就有機會獲得抽獎機會。

客家局表示，客家委員會依據客家基本法，訂定每年農曆正月20日為全國客家日，當日為客家所稱「天穿日」，並自民國100年起正式倡導與慶祝。