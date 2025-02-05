醫樂見提升品質...蔣萬安成立婦幼專責醫院 家長盼減負擔

為刺激生育、並推動友善生養育，台北市長蔣萬安推動聯醫成立婦幼專責醫院，預計2026年成立。醫界認為，成立婦幼專責醫院的確可提升婦幼醫療品質，但要鼓勵生育，還要更多資源與配套。

育有兩子的台北市民何太太也樂見北市成立婦幼專責醫院，她說，目前許多私立機構標榜婦幼母嬰一條龍服務，不過許多產後護理機構坐月子一天要8、9000元，如果聯醫有相對平價、又能讓產婦安心、舒適生產的專責醫院，的確可減輕負擔，但要刺激生育可能是另外一件事，還要有更多配套。

新北市醫師公會理事長顏鴻順認為，台灣少子化嚴重，甚至已是國安問題，中央、地方政府再怎麼努力鼓勵生育都不為過，婦幼專責醫院當然可提升婦幼醫療品質，但除專責外，也應該要提出更多資源包括設備、環境，還有推動養育照顧等配套，才能提高生育率。他認為，婦幼專責醫院可以是鼓勵生育的一環，贊成提升品質，但改善少子華仍須更廣泛的配套。

台北市醫師公會理事長洪德仁也認為，聯醫體系有幾個是綜合型院區，但其實也需要有專科院區，某個程度提供市民需求、公共衛生任務，而這一些是一般教學型醫院不願承做的部分，所以未來婦幼專責醫院可肩負公共衛生等任務，也與目前一些私立婦產科診所或醫院可以有所定位區隔。

議員詹為元認為，台北市目前較有名的婦產科醫院、診所都是私立的，費用也較高，若聯醫體系有婦幼專責醫院，收費應相對不會這麼貴，甚至從治療不孕症、生產到產後，許多人最擔心是產檢與生小孩地方不一樣，如果可同一醫院、同一醫師一條龍服務，應可以刺激生產意願，也可以提高聯合醫院的特色。

不過議員簡舒培認為，目前台北市已經有和平婦幼院區，蔣萬安要成立專責的婦幼醫院只是重新掛牌，目前和平婦幼院區本來就有生殖中心、產後護理等，蔣萬安不需要新掛招牌，而是應該想想年輕夫妻、年輕家庭遇到什麼困難，應找出大家的需求，而不是重新弄一個招牌騙票。