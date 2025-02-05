365天從不缺席 新生活為金山區獨老送餐到家

深耕北海岸的新生活社會褔利發展促進會為獨居長輩送餐天天不缺席，協會也會在每年的年節時為獨老加菜，而今年在區長、里長與新生活創辦人的攜手下，將豐富的餐食親送到獨老家中，讓長輩們不只整個新春都可以餐餐吃得豐盛，開春上班後也不會斷炊。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如說，除了送餐加菜，新生活社會褔利發展促進會也媒合善心，為長輩義剪服務，幫長輩打理儀容，讓長輩在新年的起頭就能有個清清爽爽、很有精神的開端。

新生活社會褔利發展促進會為長輩帶來豐盛的餐食，從泡麵、罐頭到即食的飲品與加熱就能食用的冷凍食品都有，而區長與里長也一同來關懷長輩，送上滿滿的新春恭喜與祝福，讓長輩能夠延續春節假期的熱鬧與溫暖。