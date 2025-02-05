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慶元宵 新北汐止區公所2/7、2/8備蛇年提燈大方送

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區即將發放今年度的蛇年小提燈，新蛇精靈提燈有牽拉、提拿、骰子許願等多種提燈方式，歡迎民眾前來索取。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區即將發放今年度的蛇年小提燈，新蛇精靈提燈有牽拉、提拿、骰子許願等多種提燈方式，歡迎民眾前來索取。 圖／觀天下有線電視提供

新北市每一年的創意小提燈很受歡迎，今年透過活潑俏皮走動的蛇燈精靈，希望將好運及幸福帶到新北市每一處地方，今年汐止區公所一樣準備了可愛的蛇年小提燈，將在這個星期五、星期六大方送，發放地點分別在汐止區公所及火車站，歡迎民眾踴躍索取，一起慶元宵。

汐止區長林慶豐表示，即將要發放今年度的蛇年小提燈，今年的提燈非常有趣是蛇精靈，有多種玩法，歡迎市民朋友索取，在2/7日晚上七點，在汐止區公所及火車站都有定點發放，另外，2/8日早上九點，在公所及汐止火車站也有發放小提燈，歡迎大家來索取。

林慶豐指出，今年的蛇年小提燈有牽拉式、提拿式、骰子許願式等多種玩法，以及提燈滾輪還可以取出來當作骰子，讓元宵活動充滿歡笑且豐富有趣。歡迎大家一起來組裝蛇年燈籠，今年透過活潑俏皮走動的蛇燈精靈，將好運及幸福帶到新北市每一處地方，讓每一位市民能一同歡度元宵佳節，特別的是，蛇燈精靈想法來自阿拉丁能實現願望的魔法神燈，精心設計願望滾輪，能夠幫助大小朋友實現願望。

汐止區公所一樓現場也佈置了熱鬧的元宵提燈打卡點，並且準備了頭飾提供免費借用，讓大小朋友提燈籠拍個照，喜氣洋洋過新年慶元宵。

汐止 蛇年

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