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新北瑞芳區農會辦農民節好熱鬧 摸彩品大放送
瑞芳區農會今(5)日在雙溪舉行農民節慶祝大會，聚集來自瑞芳、雙溪、貢寮近千名農友參加，現場不僅有家政班的婆婆媽媽熱舞演出，還有重頭戲的摸彩活動，滿滿的摸彩獎品，要慰勞台下辛苦的農民，為接下來的春耕農事做足準備。
今天瑞芳地區農會在雙溪市場二樓，舉行106年農民節慶祝大會，主要是表揚優良的農民，還有就是一連串由松年大學，農會家政班的表演活動，尤其家政班婆婆媽媽苦練多時的熱舞，瞬間帶動現場氣氛。
瑞芳地區農會總幹事林文和說，除了表揚優秀農民之外，另一個重頭戲就是摸彩活動，看到滿桌大大小小的摸彩獎品，農會就表示，今年為了慰勞辛苦的農民，可說是不惜成本，大小獎項都有，幾乎是人人有獎，滿載而歸。
對這一年一度的盛會，農民們都表示肯定，認為能夠聯繫彼此間的情感，促進交流，這些農民一年四季辛苦工作，接下來立春過後，緊接著他們就要栽種新的農作物，開始新年度的農耕生活。
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