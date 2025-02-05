快訊

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

大S骨灰到家了！王偉忠出力護送 龍巖：喪禮真的不是我們承辦

聽新聞
0:00 / 0:00

市長侯友宜：新北市調整公車運價 優先讓員工加薪

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

新北市長侯友宜4日上午到臺北客運板橋後站和中興巴士中和站拜年，致贈福袋慰勞公車駕駛員和技工，侯友宜市長表示，新北市公車運價已於年前的1月20日起調整，為了除讓公車業者有合理的經營環境，更重要的是要調升薪資，第一優先照顧辛勞的駕駛員和技工，改善工作環境。

侯友宜市長指出，調整公車運價最重要的就是要讓公車駕駛員有更好待遇，各客運公司駕駛員薪資已調升8,000元、技工6,000元，業者也能多加保障駕駛員權益，改善工作環境，讓每位駕駛員適度減輕工作壓力，提高精神和工作表現，進而提升公共運輸服務品質，讓市民朋友都愛搭公車。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，在春節連假期間考量駕駛員排班休假，市區公車部分比照假日班次發車，行駛熱門觀光區域的公車路線則維持營運，並視人潮機動加班；春節過後即自3日起全面恢復正常營運。

    交通局表示，未來大眾運輸也要順應AI科技發展，開發AI智慧車掌及站務員系統，以大幅減輕駕駛員的工作負擔和壓力。

聚傳媒

公車

延伸閱讀

黃國昌不排斥藍白共推新北市長 侯友宜：尊重市民選擇

民進黨政府高規格接待川普前朝高官 侯友宜嘉中退休導師：不當

春節每日運量高達82萬人次 侯友宜慰勞新北公車駕駛員

影／大S流感病逝搶打疫苗…新北打了97% 侯友宜：還剩3萬劑

相關新聞

美極了！士林官邸鬱金香下周登場 內湖櫻花爆開最佳賞期

陽明山花季登場後，山下的士林官邸鬱金香展接力登場，今年士林官邸鬱金香展2月13日登場，不過受到近日冷氣團來襲，預估有些花...

蔣萬安成立婦幼專責醫院 醫樂見提升品質 家長盼減負擔

為刺激生育、並推動友善生養育，台北市長蔣萬安推動聯醫成立婦幼專責醫院，預計2026年成立。醫界認為，成立婦幼專責醫院的確...

北市婦幼專責醫院案 市長蔣萬安拍板預計115年成立

為打造婦女及兒童友善環境，台北市立聯合醫院推動將婦幼院區轉型為婦幼專責醫院，提供母嬰照護及公衛醫療功能，此規劃日前經台北...

市長侯友宜：新北市調整公車運價 優先讓員工加薪

新北市長侯友宜4日上午到臺北客運板橋後站和中興巴士中和站拜年，致贈福袋慰勞公車駕駛員和技工，侯友宜市長表示，新北市公車運價已於年前的1月20日起調整，為了除讓公車業者有合理的經營環境，更重要的是要調升

告別柴油車 台北客運仁愛幹線26輛車即起全換成電動車

台北客運五福站所屬台北市聯營公車仁愛幹線「五福新村-南港國宅」，原配置柴油低地板大客車，至今已使用逾13年，每年載運達3...

機車族注意！新北捷運、火車站周邊增8處收費機車格

熱門地點機車格經常一位難求，新北市交通局3月1日起將新增土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。