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市長侯友宜：新北市調整公車運價 優先讓員工加薪
新北市長侯友宜4日上午到臺北客運板橋後站和中興巴士中和站拜年，致贈福袋慰勞公車駕駛員和技工，侯友宜市長表示，新北市公車運價已於年前的1月20日起調整，為了除讓公車業者有合理的經營環境，更重要的是要調升薪資，第一優先照顧辛勞的駕駛員和技工，改善工作環境。
侯友宜市長指出，調整公車運價最重要的就是要讓公車駕駛員有更好待遇，各客運公司駕駛員薪資已調升8,000元、技工6,000元，業者也能多加保障駕駛員權益，改善工作環境，讓每位駕駛員適度減輕工作壓力，提高精神和工作表現，進而提升公共運輸服務品質，讓市民朋友都愛搭公車。
交通局運輸管理科科長林詩欽表示，在春節連假期間考量駕駛員排班休假，市區公車部分比照假日班次發車，行駛熱門觀光區域的公車路線則維持營運，並視人潮機動加班；春節過後即自3日起全面恢復正常營運。
交通局表示，未來大眾運輸也要順應AI科技發展，開發AI智慧車掌及站務員系統，以大幅減輕駕駛員的工作負擔和壓力。
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