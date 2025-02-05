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美極了！士林官邸鬱金香下周登場 內湖櫻花爆開最佳賞期

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於內湖的樂活公園夜櫻祭，這一兩天櫻花都已經滿開。北市公園處提供
位於內湖的樂活公園夜櫻祭，這一兩天櫻花都已經滿開。北市公園處提供

陽明山花季登場後，山下的士林官邸鬱金香展接力登場，今年士林官邸鬱金香展2月13日登場，不過受到近日冷氣團來襲，預估有些花苞會涷住晚一點大開，估開展後一周約17日前後最美，2月13日起就會有13萬株鬱金香在士林官邸爭豔。

北市公園處表示，今年士林官邸鬱金香展以「愛的遇藝」為主題，本月13日至23日登場，園藝管理所主任吳旻靜表示，目前鬱金香展的花都還在苗場，預計本周末陸續分批送到士林官邸布展，尤其近期天氣很冷，估鬱金香花開速度會稍慢，目前花況應該會慢一點開花，不過各品種花開時間略不同，預期開展後一周會最美。

今年士林官邸鬱金花展將展出13萬株各式各樣鬱金香，並有8大展區，將荷蘭、日本、土耳其、義大利等國的愛情文化融入各主題展區，展現了鬱金香的多樣之美，讓官邸的每一個角落都散發出春天的浪漫氣息。公園處長藍舒凢表示，今年士林官邸鬱金香展展期適逢「西洋情人節」，特別以「愛情」、「異國」及「藝術」為概念，打造各國愛情故事的沉浸式體驗。

公園處表示，鬱金香為典型的溫帶作物，亞熱帶的台灣是透過種植技術改良、與冷藏處理輔助，且特地選用來自荷蘭及日本的鬱金香，使鬱金香在台灣溫暖的冬末與初春時節，能迎來花期，且呈現原本的絢麗色彩。

至於今年春節前開幕的陽明山花季，目前各式櫻花也陸續綻放，多種櫻花包括吉野櫻、昭和櫻山櫻花等接力盛開，目前花況佳，花開滿園美不勝收；還有位於內湖的樂活公園夜櫻祭，目前櫻花也滿開。

今年士林官邸鬱金香展將於2月13日登場。圖為2023年鬱金香展／北市公園處提供
今年士林官邸鬱金香展將於2月13日登場。圖為2023年鬱金香展／北市公園處提供
今年士林官邸鬱金香展將於2月13日登場。圖為2024年鬱金香展／北市公園處提供
今年士林官邸鬱金香展將於2月13日登場。圖為2024年鬱金香展／北市公園處提供
位於內湖的樂活公園夜櫻祭，這一兩天櫻花都已經滿開。北市公園處提供
位於內湖的樂活公園夜櫻祭，這一兩天櫻花都已經滿開。北市公園處提供

士林官邸 櫻花 鬱金香

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