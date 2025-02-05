告別柴油車 台北客運仁愛幹線26輛車即起全換成電動車

台北客運五福站所屬台北市聯營公車仁愛幹線「五福新村-南港國宅」，原配置柴油低地板大客車，至今已使用逾13年，每年載運達372萬人次，為響應政府2030年市區公車全面電動化的政策，即日起全線26輛車改以全新電動公車服務。

台北客運表示，仁愛幹線原配置柴油低地板大客車，該批車輛2011年8月上路至今已逾13個年頭，路線班車穿梭於臺北市南港、信義、大安、中正、萬華及新北市板橋地區的大街小巷，串聯永春站、市政府站、台大醫院站、西門站、龍山寺站、江子翠站等捷運車站，行經醫療院所、學校、觀光商圈等據點，緊密結合民眾通勤通學、就醫及購物日常。

台北客運指出，仁愛幹線全線以電動大客車取代傳統柴油大客車，減少二氧化碳排放。這批新車可利用發車前的空檔進行短時間快充，電池可在15分鐘內充電至80%整體容量以上，車輛也安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），輔助駕駛在偵測到潛在危險時提供即時警示，車廂內也設置2個輪椅專用停放區，配有專用下車按鈕等。

台北客運今在仁愛幹線停放的五福站停車場舉辦「感謝舊車陪伴慶祝換新車活動」，董事長李博文表示，很感謝站場所在地的鄰居，當別的社區把公車站場視為嫌惡設施之際，板橋區福翠里的里民卻和台北客運能成長期合作，未來臺北客運及首都、三重、大都會等關係企業還會積極引進電動公車。