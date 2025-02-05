機車族注意！新北捷運、火車站周邊增8處收費機車格

熱門地點機車格經常一位難求，新北市交通局3月1日起將新增土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區捷運菜寮站、新莊區捷運新莊站、新店區捷運新店區公所站、鶯歌區鶯歌和鳳鳴火車站等8處大眾運輸場站周邊車格納入收費管理，每次20元。

交通局也針對新店區十四張歷史公園周邊的路邊機車格實施假日收費管理，收費時間為國定假日及例假日上午9時至下午5時，同樣計次收費，每次20元；三峽區大學路路邊機車格也納入。希望讓所有機車格位都能增加周轉率。

交通局停車營運科長許芫綺表示，據交通部統計，新北市機車持有數逾227萬輛，數量高居全國之冠，交通局自去年8月1日起在板橋區新埔站等7處捷運站周邊路邊機車格納入收費管理，周轉率平均提升到1.7轉，獲大多數市民支持，有效紓解機車族轉乘停車需求。

許芫綺指出，市府搭配搭配推出「路邊機車停車30日定期票」、「每日一張單」及「行動支付優惠」3重優惠措施，可讓機車族節省下不少停車費。

交通局表示，市府針對停放車格、長期欠費的機車依法拖吊移置，釋出許多停車格位，除了讓機車族比以前更容易找到停車位，民眾也對停車秩序和市容環境的改善非常有感。

交通局表示，將持續盤點市轄內大眾運輸場站及停車需求較高的商圈及觀光景點，評估後依序納入機車收費管理範圍，交通局也提醒機車族多使用優惠措施，可上交通局網站查詢。