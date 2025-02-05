快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

自行車懸掛捷運把手惹議 北捷：影響安全可開罰

中央社／ 台北5日電

自行車騎士搭乘台北捷運時，將車輛懸掛在把手上，引發熱議。台北捷運公司今天表示，此行為已影響行車安全，最高可罰7500元，旅客往後可通知站務人員處理。

有網友昨天在社群平台Threads上傳影片，顯示台北捷運車廂內，有多輛自行車被懸空掛在把手上，並隨著列車前進晃動，一旁則有戴著自行車安全帽的民眾席地而坐，低頭滑手機。

影片迅速引發熱議，多數網友批評影片中的自行車騎士沒水準、令人不齒，也有網友指出，帶自行車搭捷運照理來講要一直扶著車，影片中行為應該是違規，可以通報站務人員。

台北捷運公司透過文字訊息回應，影片中旅客行為已影響行車安全，不僅會被拒絕運送，經勸阻不聽者還可依大眾捷運法開罰新台幣1500元至7500元。

不過，北捷指出，此狀況發生時沒有接獲通報，所以提醒旅客，如果遇到任何異常狀況，列車上請透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站就找站務人員，以利儘速處理。

依據「台北捷運公司開放旅客攜帶自行車搭乘捷運應行注意事項」，自行車停放車廂僅限第1節及最後1節，且有指定停放位置，並要跟列車行駛方向垂直，同時要「車不離身」，不能讓自行車單獨停放。

台北捷運 影片 自行車

延伸閱讀

自行車高掛捷運手環 北捷：若勸阻不聽最高罰7500

站內聊1小時沒搭車「被收40元」！她怒槓站務員 北捷曝多收錢原因

女童捷運裡大哭吵鬧 爸爸1舉動網讚：需要多點這樣的父母

往返台北永寧轉運站將啟用 10線公車不再停靠捷運永寧站口

相關新聞

雙北捷運接桃園關鍵 捷運三鶯線「明年初通車」

捷運三鶯線進度大躍進，新北市長侯友宜今天表示，捷運三鶯線將在4月展開優先段模擬營運狀態的無人動態測試，8月全線動態測試，...

告別柴油車 台北客運仁愛幹線26輛車即起全換成電動車

台北客運五福站所屬台北市聯營公車仁愛幹線「五福新村-南港國宅」，原配置柴油低地板大客車，至今已使用逾13年，每年載運達3...

機車族注意！新北捷運、火車站周邊增8處收費機車格

熱門地點機車格經常一位難求，新北市交通局3月1日起將新增土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區...

電動公車噪音小汙染低 台北客運估年底前再增500輛

中央2030年要達到市區公車全面電動化政策，台北客運表示，今起將仁愛幹線26台油車全面換成電車，過往民眾會把公車停車場認...

捷運三鶯線公共藝術曝光 「光譜印繫」融在地藝術特色

捷運三鶯線預計年底完工、明年初通車，路線行經新北重要藝術文化重鎮，除12座車站都是綠建築，也融入人文、藝術、創作、生活，...

教保員性侵女童案遭糾正 北市教育局「重新調查有無包庇」

北市信義區某幼兒園112年發生教保員性侵女童案，狼師毛畯珅二審遭判刑28年8月，監察院今點出七大斷點認為北市府未依法落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。