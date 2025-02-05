自行車懸掛捷運把手惹議 北捷：影響安全可開罰

有自行車騎士搭乘台北捷運時，將車輛懸掛在把手上，引發熱議。台北捷運公司今天表示，此行為已影響行車安全，最高可罰7500元，旅客往後可通知站務人員處理。

有網友昨天在社群平台Threads上傳影片，顯示台北捷運車廂內，有多輛自行車被懸空掛在把手上，並隨著列車前進晃動，一旁則有戴著自行車安全帽的民眾席地而坐，低頭滑手機。

影片迅速引發熱議，多數網友批評影片中的自行車騎士沒水準、令人不齒，也有網友指出，帶自行車搭捷運照理來講要一直扶著車，影片中行為應該是違規，可以通報站務人員。

台北捷運公司透過文字訊息回應，影片中旅客行為已影響行車安全，不僅會被拒絕運送，經勸阻不聽者還可依大眾捷運法開罰新台幣1500元至7500元。

不過，北捷指出，此狀況發生時沒有接獲通報，所以提醒旅客，如果遇到任何異常狀況，列車上請透過對講機通知行車專員或行控中心，在車站就找站務人員，以利儘速處理。

依據「台北捷運公司開放旅客攜帶自行車搭乘捷運應行注意事項」，自行車停放車廂僅限第1節及最後1節，且有指定停放位置，並要跟列車行駛方向垂直，同時要「車不離身」，不能讓自行車單獨停放。