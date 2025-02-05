電動公車噪音小汙染低 台北客運估年底前再增500輛
中央2030年要達到市區公車全面電動化政策，台北客運表示，今起將仁愛幹線26台油車全面換成電車，過往民眾會把公車停車場認為是嫌惡設施，加上充電樁不容易找跟設置，此次成功與在地社區民眾溝通順暢，將成為示範案例，但遇到最難問題是用地難找，也要擔心能否設置充電樁。
仁愛幹線原配置柴油低地板大客車，自2011年8月上路至今已逾13個年頭，路線班車穿梭於北市南港、信義、大安、中正、萬華及新北市板橋地區的大街小巷，串聯永春站、市政府站、台大醫院站、西門站、龍山寺站、江子翠站等捷運車站，每年載運達372萬人。
台北客運今在五福站停車場，舉辦感謝舊車陪伴慶祝換新車活動，台北客運表示，這批電動車可利用發車前的空檔短時間快充，電池可在15分鐘內充電至80%，可跑來回2趟，此外車輛安裝先進駕駛輔助系統（ADAS），輔助公車駕駛長在偵測到潛在危險時提供即時警示，減少視覺死角全，車廂內設置2個輪椅專用停放區，提供完整無障礙服務。
首都客運集團總裁李博文表示，像234路線是板橋到西門町，會再增加17台，939路線是三峽到市政府站，有20台，最快4月會上路，其他路線陸續會更新車輛，預計今年超過百輛電動車上路。
以台北客運來說，現有4千輛公車，換成電動車除了是配合政策，也對環境有好處，會盡量配合。目前很多站已經改成電動車，以台北客運為例約有500輛公車，今年年底前更新數量可達1千部。
李博文坦言，最難問題是用地不好取得，公有地有政府協助，但私有地未必可以拉電、放充電樁跟停放公車，地主不同意就無法做，現在用地數量愈來愈少，即便是找工業區用地也不容易，尤其在雙北難度更高，如果投下資本買地，假設面積1千坪，成本就跟公司資本額差不多，能拉電的地方這1、2年內會完成，但到2030年每家公司都會缺地，希望政府能幫忙協助。
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