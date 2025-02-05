快訊

中國「地下代孕」跨國犯罪：百名泰女遭騙強迫取卵

老闆當主揪！彩券行+熟客42人集資中頭獎 84注無一落空

LINE免費貼圖8款！開工送2款「終身免費用」 精品款爽用180天

防狂犬病 北市動保處：不定時查罰犬貓施打疫苗

中央社／ 台北5日電

台北市動保處表示，未帶寵物定期注射狂犬病疫苗，依法可裁罰飼主，去年開罰7件，飼主皆為首次違法，每件開罰3萬元，今年將加強稽查，包含不定時至公共場所抽驗等。

台北市動物保護處今天發布新聞資料指出，依動物傳染病防治條例規定，民眾每年未帶寵物定期完成注射狂犬病疫苗，可裁罰飼主新台幣3萬元以上、15萬元以下。

動保處在去年共稽查923件疑未依規定注射狂犬病疫苗案，分別為狗644件、貓279件，共開罰7件，都是犬貓逾期未依規定施打狂犬病疫苗，因飼主皆是首次違法，每件裁罰3萬元。

動保處表示，為防範狂犬病，今年將加強稽查寵物施打狂犬病疫苗，包含不定期派員至公共場所稽查，主動以簡訊、郵寄或電話訪談通知飼主定期為犬貓施打狂犬病疫苗，且會抽查逾期未補狂犬病疫苗的犬貓，經調查後若違法就開罰。

此外，台北市觀光傳播局的花伴野餐活動將於3月15日在大安森林公園舉辦，動保處將派員在現場提供免費注射狂犬病疫苗，歡迎飼主帶寵物參加活動。

動保處指出，狂犬病是人畜共通傳染病，發病後致死率高，台灣每年有鼬獾、白鼻心等野生動物被檢出病毒，野生動物狂犬病疫情近年雖移至苗栗縣，但民眾仍應提高警覺。

動保處表示，民眾應遵守不要接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家犬貓施打狂犬病疫苗，才能確保毛孩及家人和自身健康安全。

動物 寵物 狂犬病疫苗

延伸閱讀

大S流感恐慌蔓延...北市醫療院所公費疫苗被掃光 急採購自費疫苗

北市公費疫苗搶打單日破5200劑 庫存不到千劑

屏東犬貓免費狂犬病疫苗開打 新園等4鄉2月有30場

遭棄養染病變紙片貓差點性命不保 動保處幫找新家牠美出新模樣…

相關新聞

雙北捷運接桃園關鍵 捷運三鶯線「明年初通車」

捷運三鶯線進度大躍進，新北市長侯友宜今天表示，捷運三鶯線將在4月展開優先段模擬營運狀態的無人動態測試，8月全線動態測試，...

告別柴油車 台北客運仁愛幹線26輛車即起全換成電動車

台北客運五福站所屬台北市聯營公車仁愛幹線「五福新村-南港國宅」，原配置柴油低地板大客車，至今已使用逾13年，每年載運達3...

機車族注意！新北捷運、火車站周邊增8處收費機車格

熱門地點機車格經常一位難求，新北市交通局3月1日起將新增土城區捷運永寧站、中和區捷運永安市場站、永和區捷運頂溪站、三重區...

電動公車噪音小汙染低 台北客運估年底前再增500輛

中央2030年要達到市區公車全面電動化政策，台北客運表示，今起將仁愛幹線26台油車全面換成電車，過往民眾會把公車停車場認...

捷運三鶯線公共藝術曝光 「光譜印繫」融在地藝術特色

捷運三鶯線預計年底完工、明年初通車，路線行經新北重要藝術文化重鎮，除12座車站都是綠建築，也融入人文、藝術、創作、生活，...

教保員性侵女童案遭糾正 北市教育局「重新調查有無包庇」

北市信義區某幼兒園112年發生教保員性侵女童案，狼師毛畯珅二審遭判刑28年8月，監察院今點出七大斷點認為北市府未依法落實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。