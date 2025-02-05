捷運三鶯線公共藝術曝光 「光譜印繫」融在地藝術特色

捷運三鶯線預計年底完工、明年初通車，路線行經新北重要藝術文化重鎮，除12座車站都是綠建築，也融入人文、藝術、創作、生活，設計出陶鄉、蘆葦花燈等主題，並融入織布、原民服飾、客家藍染、花布、桐花等在地元素，並設計原住民及客家彩繪列車，呈現新北人文之美。

新北市捷運局長李政安表示，三鶯線全線12座車站，更計有3座黃金級綠建築，及9座銀級綠建築，並取得智慧建築雙認證。

建物結合自然科技，創造綠色的未來為設計概念，建築和照明都注重「節能」，並精進站體空間散熱及防飄雨措施，像是太子樓側邊開口，幫助熱浮力通風，也設置蒸發冷卻設備搭配風管系統，讓月台比室外溫度低5度，候車乘客能「有感」涼風及舒適感。

李政安說，在站體美學部分，土城媽祖田站以阡陌稻田紋理，轉化為模矩化的立面單元，周遭住宅大樓林立， 量體採簡單輕巧方盒，降低周遭壓迫感；三峽站以藍染過程中的絞染做成染色玻璃，外牆帷幕使用擴張網，讓量體具有穿透性；鶯歌車站也是以深淺銀灰色及綠色水平帶狀金屬飾條，呼應大漢溪流動意象。