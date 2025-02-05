教保員性侵女童案遭糾正 北市教育局「重新調查有無包庇」

北市信義區某幼兒園112年發生教保員性侵女童案，狼師毛畯珅二審遭判刑28年8月，監察院今點出七大斷點認為北市府未依法落實行政調查及追蹤列管，出現7大斷點，今提出糾正。北市教育局表示，已提出十大精進作為，包含組跨局處應變小組掌握每一案進度與資訊。而家長質疑園所其他教保員有無包庇，也已重啟調查，預計3月底前會有結果。

教育局強調，目前接獲幼兒性侵通報案即要求教保服務機構應先將疑似行為人暫時停聘、停職或停止契約執行，經調查屬實必從重嚴懲，行為人最重面臨當即解聘、免職或終止契約，並終身不得擔任教保服務人員，園所負責人最重也恐面臨，廢止設立許可，即不得擔任教保服務機構負責人或財團法人幼兒園董事或監察人。

教育局表示，112年7月接獲該案通報後，即要求該園於調查結果確定前，不得再招收新生入園，8月更成立專案調查小組進駐園所，避免有幼生受害，並全面清查調查意願，擴大釐清全案調查對象。對於有家長質疑園所其他教保員是否有知情未報，或涉及包庇、共犯等情行，也於去年1月中旬重啟調查，並針對110-111年間是否有類似情事一併瞭解。

而監察院點出，市府未督促教育與社政主管機關發揮跨局處協調聯繫合作，導致案件漏接，教育局表示，目前已和社會局、警察局、衛生局等跨局處應變小組，讓各局處能即時掌握包含幼兒園性侵事件進度、個管及諮商資源、懲處公告、等重要訊息。

教育局坦言，幼兒園發生兒虐案件，因幼生表達能力有限，加上狼師手段狡猾，調查不易，需更細膩謹慎處理，並逐一清查潛在受害幼生，教育局近兩年已籌組教保人員違法事件調查認定委員會下設調查小組，累積實務經驗，強化承辦人員的敏感度研議多項精進措施，也盼中央能完善修法、加重罰則，共同維護孩童的安全。