雙北捷運接桃園關鍵 捷運三鶯線「明年初通車」

捷運三鶯線進度大躍進，新北市長侯友宜今天表示，捷運三鶯線將在4月展開優先段模擬營運狀態的無人動態測試，8月全線動態測試，11月全線系統整合測試，12月穩定性測試完成即能全線完工；新北捷運局表示，明年初完成初履勘後就能通車。

新北市捷運局長李政安今天在議會專案報告，侯市長上任後，至今已通車新北環狀線、淡海輕軌藍海線及安坑輕軌，新增26公里、26座車站，是全國第一，捷運三鶯線完工通車後，營運長度提升60%，增加至40公里、38座車站。

李政安表示，目前三鶯線進度已達81.2%，透過土建作業「管通」、軌道作業「軌通」、核心機房「電通」及車輛進度「車通」，「四通」到達完工。

李政安說，三鶯線列車去年開始上主線段測試，目前車輛總計有29輛，已有20輛運抵三峽機廠陸續啟動測試，目前靜態測試完成5列，1月24日完成第一列高速動態測試，另收費月台已陸續完成安裝。

李政安說，今年目標4月底前完成優先段LB04（橫溪站）到LB08（鶯歌車站）營運模擬無人駕駛動態測試，6月底完成全線第三軌安裝，8月全線動態測試，11月全系統整合，12月底完工，明年初報中央初履勘後通車。

李政安也說，三鶯線站站皆是綠建築，設計都將精進站體散熱功能，室溫能降低5度，讓月台候車乘客更有「涼感」。

李政安指出，三鶯線可在頂埔站轉乘板南線進入大台北都會區捷運路網，鶯歌車站轉乘台鐵可暢行北北基桃，並在鶯桃福德站透過三鶯線延伸八德段串連桃園綠線。

李政安說，三鶯線延伸八德段長度4公里、3座車站，目前待行政院核定，屆時將實現雙北捷運一線到底，實現南接桃園目標。

李政安也說，三鶯線以捷運車站為中心，導入民間企業發展TOD城市規畫，預估引入1.4萬居住人口，吸引投資485億元，7處捷運開發基地目前已經5處招商成功，捷運開發的同時也要與公益設施共榮。

侯友宜表示，三鶯線結合板南線、台鐵，以及未來要銜接桃園的綠線，加上未來新北樹林線可以再接桃園棕線，雙北就能跟桃園接起來，新北市一定要全力在今年完工，在明年能夠順利通車，周邊所有建設都要順利做到好。