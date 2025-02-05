影／北市幼兒園性侵案未落實追蹤 監院糾正北市府
監察院監委葉大華、田秋堇、紀惠容上午一起公布調查結果，指出台北市私立培諾米達幼兒園發生教保員毛畯珅性侵幼童案，北市政府未依法落實行政調查及追蹤列管，未能有效督促教育與社政主管機關發揮跨局處協調功能，造成七大斷點，導致案件漏接，核有重大違失。
監察院通過糾正台北市政府，並請北市府議處教育局及社會局主管人員，另就「111年通報案件究有無教保人員知情未依法責任通報」、「111年不起訴案是否有新事實或新證據對行為人提起告訴」、「幼兒園負責人於全案中是否因匿報而涉有相關刑責」，請台北市政府、法務部督促所屬重啟行政調查及司法偵查。
監察院指出七大斷點為：斷點一、未於第一時間啟動調查與擴大清查。斷點二、未建立單一窗口，由不具幼教專業且未受過性平調查訓練的約聘人員自行摸索處理。斷點三、未依法組成調查小組並提出調查報告，更未於司法調查期間，要求園方對行為人予以暫時停職處分或調整其職務。斷點四、相關主管人員未掌握相關處理機制，監督不周造成斷點。斷點五、家防中心未於篩派階段「第一時間」將嫌疑人相關資訊知會教育局。斷點六、家防中心評估成立妨害性自主，教育局及社會局均未追蹤列管。斷點七 、教育局及社會局未就通報制度進行跨局處研討合作機制。
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