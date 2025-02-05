影／北市幼兒園性侵案未落實追蹤 監院糾正北市府

監察院監委葉大華、田秋堇、紀惠容上午一起公布調查結果，指出台北市私立培諾米達幼兒園發生教保員毛畯珅性侵幼童案，北市政府未依法落實行政調查及追蹤列管，未能有效督促教育與社政主管機關發揮跨局處協調功能，造成七大斷點，導致案件漏接，核有重大違失。

監察院通過糾正台北市政府，並請北市府議處教育局及社會局主管人員，另就「111年通報案件究有無教保人員知情未依法責任通報」、「111年不起訴案是否有新事實或新證據對行為人提起告訴」、「幼兒園負責人於全案中是否因匿報而涉有相關刑責」，請台北市政府、法務部督促所屬重啟行政調查及司法偵查。