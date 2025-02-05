雙北公車業者研議開發「AI車掌系統」盼減輕駕駛員負擔

AI趨勢正夯，許多行業陸續使用AI輔助作業，新北市交通局正研議，要用AI科技開發智慧車掌及站務員系統，乘客有問題可直接找系統問到飽，可讓駕駛員專心開車，減輕駕駛員負擔和壓力。業者表示，大台北地區生活緊密，雙北公會會一起推動。

侯友宜昨天到台北客運板橋後站慰問駕駛員，侯提到，少子化浪潮，加上屆齡駕駛員陸續退休，人力不好找。交通局表示，未來大眾運輸也要順應AI科技發展，開發AI智慧車掌及站務員系統，盼大幅減輕駕駛員工作負擔和壓力。

交通局說明，市府已於年前再次提升公車運價至25.0487元，以因應公車業者各項營運成本及提升駕駛員薪資等，同時，為讓駕駛更專注於行車安全，已請公車公會召集各公車業者研擬AI車掌，讓車上的便民服務盡量透過系統完成，代勞現在公車駕駛在操舵方向盤之外的服務，業者也允諾將在今年起致力研發。

交通局指出，將了解駕駛員及各年齡層會搭公車的族群相關習慣有哪些，還有駕駛員需要被協助的事項，研擬要做到哪些事情，已在年前與業者達成協議。

首都客運總經理李建文指出，目前朝2方面研究，一是在車上使用，二是在候車亭，車上系統可避免乘客因與駕駛員聊天，讓駕駛員分心狀況，而在候車亭部分，可以提供乘客更詳細的乘車資訊，不會不清楚路線及方向。

李建文表示，由於大台北地區生活圈緊密，目前由雙北公車公會一起推動，近期就會開會討論，除了能讓駕駛員更專注行車安全，也有助於提升駕駛員留任率。