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新北：公費流感疫苗剩1萬8千劑 籲留給高風險族群

中央社／ 新北5日電

新北市政府衛生局今天表示，受藝人大S罹患流感猝逝影響，新北市公費流感疫苗接種打氣驟升1倍，目前僅剩下1萬8000劑，呼籲保留給長者、幼兒、慢性病史的高風險族群接種。

流感疫苗接種人數驟升，板橋區王先生告訴中央社記者，他上午前往板橋衛生所抽號碼排隊接種，現場人擠人，人潮從衛生所大門排隊到戶外人行道。現場聽到很多人都是要去日本旅遊，受藝人大S猝逝事件而嚇到，趕緊去接種。

衛生局長陳潤秋上午在市政會議表示，目前為流感流行期，依新北門診與急診統計，就診人數持續上升。依疾病管制署推估，春節結束後，就診人數將上升1至2週後，再逐漸下降。

陳潤秋說，新北113年流感疫苗採購100萬餘劑，截至2月4日為止，已接種99萬餘劑，只剩1萬8000餘劑。公費流感疫苗自114年1月1日起開放全國滿6個月以上尚未接種的民眾至疫苗用罄為止。她呼籲保留給高風險族群的長者、幼兒、慢性病史族群接種。

住在汐止區的蘇小姐上午告訴中央社記者，她朋友昨天詢問數家診所與衛生所，疫苗都已打完，無法預約接種。

衛生局疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，新北平常接種流感疫苗的民眾約5000至6000劑，在藝人猝逝新聞後，一天接種人次為1萬1000劑，昨天約1萬2000劑，是平常的1倍。

王美華說，將積極向中央爭取疫苗，但目前仍在溝通中。至於剩下的1萬8000劑都已配撥至診所與衛生所，一旦用罄暫時不會撥補，仍有疫苗的接種單位可在衛生局網站查詢。

市長侯友宜會後接受聯訪表示，最重要的還是勤洗手保護自己。身體不舒服時，一定要在家好好休息，有症狀要戴口罩，避免感染給別人，也保護家人，這才是最重要的關鍵。

流感疫苗 衛生所

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