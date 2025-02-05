國際書展蔣萬安挑20本書單 頒「臺灣漫遊錄」譯者金翎30萬

台北國際書展開跑，台北市長蔣萬安今天上午出席活動，走讀各大出版社，並挑選20本書單。他也公布將頒發30萬獎金給「臺灣漫遊錄」譯者金翎，同時預告明年也將頒發第一屆台北作家獎，選出年度作家以鼓勵更多台北的創作能量。

蔣萬安與文化局長蔡詩萍一同出席書展，蔣萬安更開出20本書單挑選，包含「誰讓公務員生了病？」、「幸福感」、「國家為什麼會失敗」等國際趨勢、城市治理到人物傳記等類別，並且到本屆書展擔任主題國的義大利展區，參觀以想像無邊為主題的布展。

蔣萬安說，今天會逛很多出版社，也會為自己和太太、孩子們尋寶。同時也向大家宣布，作家楊双子作品「臺灣漫遊錄」獲得「美國國家圖書獎」，而能夠讓這幅作品在國際舞臺發光發熱，譯者金翎功不可沒，更是台北的驕傲，因此依台北市藝文補助自治條例，頒發30萬獎金。

蔣萬安也說，這也是肯定金翎個人也是對所有文化工作者的支持，無論是作家、譯者或者出版人等感謝他們辛勤的耕耘和付出。

另外，蔣萬安也說，明年的台北國際書展，也將正式頒發第一屆台北作家獎，這是由台北市文化局將與台北書展基金會合作，選出當年度出版的台北作家鼓勵而且希望有更多台北的創作能量出現。

蔣萬安認為，一座城市的進步不只是來自於高樓林立的五光十色，而更重要也來自許多創作者筆下的光亮，而這一次所籌設的台北作家獎，其實有一部分靈感來自於熱愛的金庸武俠小說。

他說，台北國際書展不只是亞洲最具規模的書展之一，也是台灣出版的盛況。明年此時此刻，台北作家獎是否能夠創造出猶如「華山論劍」這樣的盛況，以及創造出「文風興盛、百家爭鳴」情形，讓更多的書迷能夠來朝聖。

蔣萬安也鼓勵市民多把握機會到台北國際書展參觀，尤其18歲以下學生、桃園以南宜花東讀者持當日台鐵或高鐵紙本票券，可以免費入場。