台北燈節祈福「蛇」字變「䖳」 蔣萬安：回家罰寫

台北市長蔣萬安日前偕同日本駐台代表片山和之逛台北燈節時，在祈福卡上寫下「蛇麼都好」等16字祝福，卻把蛇字寫成「䖳」。蔣萬安今天笑說，會回家好好罰寫。

蔣萬安3日晚間與日本台灣交流協會代表片山和之、副代表高羽陽等人一同賞燈，到西本願寺的祈福燈林區時，片山和之在祈福卡上寫下「日台友誼 萬古長青」，蔣萬安原欲寫「風調雨順 合境平安 蛇麼都好 台日友好」，卻將蛇字寫成「䖳」。

蔣萬安臉書粉絲專頁當天晚間發文分享此行程，同時上傳與片山和之的合照、2人寫的祈福卡等，被民進黨台北市議員陳怡君發現錯字。

陳怡君今天透過新聞稿批評，蔣萬安迎外賓卻「畫蛇添足」，且不只筆誤，過去也曾發生念錯「詡」及「瞠」的讀音等口誤事件，在公開場合屢屢出糗。她說，小錯無傷大雅，但蔣萬安身為首都市長，出此洋相不免讓人覺得有失禮儀，呼籲蔣萬安要多練習，幕僚更要替市長多注意。

蔣萬安今天參觀台北國際書展前被媒體堵訪問及此事笑說，他回家會好好罰寫。