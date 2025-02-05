北市幼兒園案監院記者會 市府：守護孩子安全為最優先

監察院今天上午10點，針對台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵該園幼童案召開記者會。台北市府副發言人李政軒今回應，待收到監察院完整報告後，會由教育局了解內容，強調市府以守護孩子安全為最優先。

台北市長蔣萬安同時段出席書展活動，被問及此事時沒有回應，由李政軒代為回答。李政軒說，目前還沒有收到監察院完整報告，但是市府態度始終是和家長孩子站在一起，以守護孩子安全最優先。

李政軒表示，去年就完整回溯2022年的相關疏失，相關的同人進行懲處，並且提出10大改進方案，後續待教育局了解監察院完整內容後，做詳細的回應。

另外，媒體詢問監察院指出未依法落實行政調查及追蹤列管、更以7大斷點來形容。李政軒回應，這部分也是待監察院的完整內容報告，確認所謂追蹤細節是何時開始、哪些機制或同仁相關責任，調查報告內容掌握後，才能更完整完善機制。