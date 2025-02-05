監院：北市幼兒園性侵案未落實追蹤 糾正台北市政府

監察委員葉大華、田秋堇、紀惠容今天表示，台北市培諾米達幼兒園教保員毛畯珅性侵該園幼童案，台北市政府未依法落實行政調查及追蹤列管，未能督促教育與社政主管機關發揮跨局處協調聯繫合作，造成七大斷點，導致案件漏接，有重大違失，監察院通過糾正台北市政府。

培諾米達幼兒園在2022年到2023年間，發生園長之子、教保員毛畯珅涉嫌對園內6名幼童強制性交、強制猥褻、拍攝及持有性影像，犯行時間長達1年，目前已查知受害幼童計有39名。

三位監委指出，台北市政府自2022年7月接獲第一起通報案件起，即未依法落實行政調查及追蹤列管，又未能督促所屬教育與社政主管機關發揮跨局處間之協調聯繫及整合功能，造成七大斷點，分別是一、未入園稽查訪視，並於第一時間擴大清查；二、未建立單一窗口，由不具幼教專業且未受過性平調查訓練的約聘人員自行觀看及摸索處理；三、未依法落實行政調查提出調查報告；四、未對行為人予以暫時停職處分或調整其職務等維護幼童權益之相關措施，以致再度發生機構內性侵害事件。

三位監委表示，五、主管人員未掌握相關處理機制，監督不周；六、家防中心未於篩派階段『第一時間』將嫌疑人相關資訊知會教育局；七、家防中心評估成立妨害性自主，社會局未主動聯繫教育局與家防中心積極追蹤後續處理情形，致使通報案件並無列管追蹤。監院因此認定，北市府有重大違失。