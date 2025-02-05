403強震新北列紅黃單建物泰半未解列 工務局說原因

近期南台灣地震頻繁，去年403強震新北有不少建物受損，當時共貼11件紅單、20件黃單，目前列管仍多，僅有2案紅單、13案黃單解除列管，紅單以土城區最多，工務局說，紅單建築未解列原因以住戶意見尚待整合，或住戶未居住在該處對改善一事不著急，民代要工務局加強輔導力道，避免成為公安隱憂。

去年4月3日花蓮發生大地震，讓民眾聞「震」色變，當時新北也受災，共貼11件紅單、20件黃單，紅單涵蓋土城、中和、新店、三重、板橋、八里。

新北工務局副局長蘇志民說，被貼上紅單是主結構受損有安全顧慮或地基不穩，一旦被貼紅單，原則上不能居住，會給予臨時鋼支撐補強，避免建物倒塌產生更大災害，若未經耐震能力補強，不會輕易銷單。黃單是建物受損但無結構安全顧慮，大部分黃單建物能在補強後居住，但耐震力仍有疑慮，像花蓮天王星大樓在黃單銷單後，卻在大震後倒塌，值得警惕。

403強震發生迄今已10個月，目前仍有9件紅單、7件黃單未解列，蘇志民說，若要解列須完成弱層補強或循都更程序改善，遲未解列的房屋有幾類情況，包括有準備重建但住戶意願待整合，這部分都更處會給予輔導及協助。另一類情況是，住戶尚未決定要補強或重建，或有其他房屋可住，對改善不著急。

蘇志民說，在403強震中受害的房屋，中央有祭出補助誘因，包括弱層補強最高補助85%、上限450萬，另有403專案補強方案，提供最高85%，透天房屋最高200萬、6樓以下750萬、7樓以上1500萬；403修繕補助每戶上限30萬元。

土城區延和路上「台北一家親」社區在403強震後一樓柱子裂開、鋼筋裸露，被貼上紅單，53戶被迫搬離家園，市府趕緊用鋼支撐，等待弱層補強施工。

「台北一家親」主委吳東易在當地住32年，屬元老級住戶，房屋被貼紅單後，急著要找棲身之處，他們一家6人目前分住3地，過年有家歸不得，相當心酸。

吳東易說，該社區有兩座樓梯，獲公部門900萬弱層補強補助，另外15%花費由管委會基金支應，弱層補強預計下周施工，工期約180天，最快今年7、8月可搬回家住。

「弱層補強只是短期解方，要重建才安全。」吳東易說，弱層補強是短期作法，長遠作法要靠重建，仍有許多阻力待克服，只能一步步推進。

市議員彭一書說，紅、黃單建築遲未改善是公安未爆單，民眾一生心血被貼紅、黃單，若經濟能力有限，又難與同社區住戶有共識，要解列不容易，建議市府應該到地方多開幾場說明會，給予實質的輔導及資源，不能只是給住戶要求盡快改善的壓力，而是要給協助。