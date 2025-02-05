蔣萬安拍板婦幼專責醫院2026成立 聯醫全方位婦幼照護

台北市長蔣萬安推動婦幼專責醫院，本周市政會議拍板北市婦幼專科醫院將於2026年成立，由市立聯醫提供婦女生產及後續照護的母嬰全方位照護體系，從備孕、產檢、生產及產後等「一條龍」照護服務。

蔣萬安也指示，聯醫目標非要趕上醫學中心，而是做全方位社區醫院。「治得好一般疾病、發現得了重大疾病、處理得好慢性疾病」。

為推動友善生養育，蔣萬安上任後除加碼生育獎勵金、推動臨時托育、好孕專車等施政，為讓市民可以在台北市友善生養育，下一步是要成立婦幼專科醫院，預計2026年成立，蔣萬安指示聯合醫院總院長、秘書長、衛生局等相關單位，持續掌握聯醫財務、人力、相關院區改建進度。

目前聯合醫院規畫，台北市婦幼專責醫院要打造「全齡全方位女性健康促進及以家庭為中心的兒童照護」。邀集各特色團隊進駐，母嬰照護將提供優質產檢及精準遺傳診斷、母嬰一條龍照護、特殊族群健康照護；兒童親子設置兒童家庭責任醫師及家訪、特殊需求病兒復能照護等；婦女照護則設置專責乳房照護團隊、婦癌篩檢團隊及病友支持團體等。

另外，專責婦幼醫院也規畫孕前診療及生殖醫學中心，提供孕前諮商及介入、人工協助生產、習慣性流產治療；也會有產後護理之家規畫；另也針對女性健康規畫專責骨盆醫學檢查與治療、骨鬆、婦女健康中心整合式篩檢、癌症個管師等。

至於兒童健康也有三段五級預防，除學童健檢，新生兒篩檢、兒科門診、早產加護及重症等。另外，也將規畫婦幼兒童住宿型長照機構收住等，依照不同的歷程，提供女性及兒童「連貫」且「完整」的保健與醫療服務。

蔣萬安也在市政會議中提到，台北市是全台醫學中心密度最高城市，市立醫院如何在醫學中心之間各有不同的定位，這是市立醫院成敗的關鍵。蔣指示北市是全台最需要落實做好醫療分級城市，定位為「治得好一般疾病、發現得了重大疾病、處理得好慢性疾病」，這就是聯醫要做好的事。

至於減輕醫護人力，蔣萬安也肯定北市聯醫投入社區公衛任務與智慧醫療發展。支持聯醫開發醫院資訊系統(Hospital Information System, HIS 2.0)，結合AI新科技，減輕醫護人員工作負擔。

蔣萬安提到，聯醫在經營成效方面，和民營醫院還是有一段距離，舉例來說昆明院區以中醫為特色，是否可能在各院區發展出各自特色，請就目前規畫方案，加快腳步如期完成。也請持續發揮創意，思考如何讓聯醫發揮地區醫院功能，提供市民更好的服務。