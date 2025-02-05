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計程車裝兒童椅 北巿議員籲納評鑑

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
台北市交通局在2015年推動計程車裝載兒童安全座椅，但近10年安裝車輛數仍低落，議員認為要納入正式評鑑。圖／北市交通局提供
台北市交通局在2015年推動計程車裝載兒童安全座椅，但近10年安裝車輛數仍低落，議員認為要納入正式評鑑。圖／北市交通局提供

北市交通局2015年公私協力推120輛配兒童安全座椅的計程車，但近10年安裝車輛低，議員認為兒童安全座椅是事故時為幼兒保命的關鍵，建議納正式評鑑。交通局表示，營業車輛沒有強制配備，建議駕駛隨車攜帶，會研議納入正式評鑑。

北市議員顏若芳說，交通局2015年媒合民間業者與計程車業者異業結盟，推配備兒童安全座椅的計程車，但截至去年底，只有290輛裝有兒童安全座椅，平均一年僅增17輛。

「安裝安全座椅車輛增加數」是北市去年推出計程車服務品質評鑑的加分項目，但僅有5個車隊安裝兒童安全座椅，代表誘因不足，應納入正式評鑑。

育有將滿1歲幼兒的柯小姐說，雖然Uber可以選擇提出需求，但是一等就是15到20分鐘，一般計程車沒有規定要配備，也曾經趕時間的情況下，只好用手抱著幼兒上車，提高計程車配備兒童安全座椅不僅是保障兒童安全，也讓家長乘客們放心。

北市計程車客運商業同業公會理事長歐保欣說，帶著幼兒搭乘計程車的乘客不多，有時候甚至沒有，且兒童安全座椅體積大、拆卸要花時間，固定裝置也影響乘客數，因此駕駛不會特別將隨車攜帶。

歐保欣說，不過乘客若有需求，在叫車時可以提前選擇，駕駛朋友就會先行安裝。但在交通安全上，以公司的駕駛來說，有5分之1輛車會先行準備，未來會研議相關政策。

交通局一般運輸科長洪瑜敏表示，現行規範4歲以下小朋友乘坐客車時，要配備兒童安全座椅，不過，道路交通處罰條例在營業車輛是排除在外，因此沒有辦法強制安全，只能透過鼓勵性質設置，未來會研議兒童安全座椅變成評鑑正式項目，希望駕駛隨車攜帶，畢竟司機在外跑都是一整天，不可能再回車隊拿座椅。

北市 朋友 計程車

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