萌獸躍上北市松河街堤防 融入松山文化底蘊
北市松河街畫堤新作公開，為呈現「四獸山」意象，知名設計師蘇琬羚將可愛版象、獅、豹、虎化為壁畫，並融入基隆河、礦坑列車、百年老樹等在地元素，堤防也能有溫度。
北市水利處表示，「台北新畫堤」又有新畫作報到， 創作者為知名設計師蘇琬羚，將大家熟知的四獸山，以可愛形象呈現「象、獅、豹、虎」；畫作的一開始為鯉魚，是為了呼應松山的形狀如同一尾鯉魚，而在地方傳說中，慈祐宮就是鯉魚的「魚頭」；松山區古名「錫口」，範圍包括現今的松山、信義、南港等地區。
水利處指出，壁畫以基隆河的河道為主軸，用藍色貫穿整個畫面；山丘上的小火車代表過去的礦坑列車，同時象徵松山火車站的誕生，而開滿紅花的百年刺桐老樹象徵松山國小的歷史，另外，在天際飛翔的台灣藍鵲，象徵著台北的活力與蛻變。
水利處說，壁畫也融入了松山地區的文化底蘊與歷史故事，透過這些富有創意的彩繪呈現出松山的自然與文化，打造出屬於松河街的獨特故事，讓民眾彷彿穿梭於時光中，感受過去與現代的交融。
水利處表示，為改變以往堤防生硬、與環境景觀不和偕，推動「台北新畫堤」，藉由堤壁美化結合在地特色元素，讓堤防不僅有防洪功能，更能貼近在地居民生活，讓冰冷石牆轉換為具有溫度與故事的創作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言