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里長巧扮財神爺發糖 新北汐止文化櫻花步道好喜氣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止文化里康誥坑溪步道櫻花盛開，里長也巧扮財神爺沿路發放糖果，讓賞櫻民眾福氣財氣都滿滿。 圖／觀天下有線電視提供
汐止文化里康誥坑溪步道櫻花盛開，里長也巧扮財神爺沿路發放糖果，讓賞櫻民眾福氣財氣都滿滿。 圖／觀天下有線電視提供

今(4)日大年初七，天氣不錯，太陽公公露臉，汐止區文化里的櫻花大道，吸引不少人來賞花，因為，還算是過年期間，所以，里長余寶聰第四度巧扮財神爺，沿路發糖果，不少人搶著合照，讓整條櫻花大道顯得熱鬧又喜氣。

伴隨著過年輕快的音樂，財神爺現身在汐止區文化里的康誥坑溪步道，沿路互道恭喜新年快樂，賞花民眾看到財神爺來發糖果，搶著拍照，沾沾喜氣。

文化里長余寶聰說，春節這幾天，有好幾天都出大太陽，櫻花盛開，很多遠道的朋友，像是高雄、桃園都專程搭火車來康誥坑溪賞花，將櫻花大道擠的水洩不通，也很感謝所有的志工、公所，大家的支持，才有現在的康誥坑溪步道，讓大家可以欣賞美麗的山櫻花。

汐止區長林慶豐表示，今天是大年初七，很高興跟文化里長余寶聰以及文化里的志工，一起在櫻花步道發送糖果，祝福所有來賞花觀光的遊客，新年快樂、蛇福泰吉、好運旺旺來。

賞花巧遇財神爺，讓民眾超開心，大小朋友都來拿糖果招財，沾沾喜氣，過年期間，文化里長余寶聰再度巧扮財神爺，從初一就開始走，人多連財神爺都快走不過去，已經發了超過80斤的糖果，現場不少民眾排隊搶著跟財神爺拍照，後面是一整排的粉嫩櫻花，拍起來好美又喜氣。

康誥坑溪沿岸200株的櫻花接力盛開，其中有幾棵幾乎進入滿開，伴隨著底下清澈溪水，真的好美，民眾悠閒賞花，還能巧遇財神爺沿路發糖果，財氣福氣都滿滿，年節味十足。

櫻花 糖果 財神

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