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六都唯一 新北汐止長青里獲自主防災社區金質獎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里推動防災有成，榮獲六都唯一一個獲得自主防災社區金質獎的殊榮。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里推動防災有成，榮獲六都唯一一個獲得自主防災社區金質獎的殊榮。 圖／觀天下有線電視提供

真的很不容易，汐止區長青里推動防災有成，從民國107年以來，一路得到了自主防災社區銅質及銀質獎，這次更是一舉拿到了金質獎，全國7748個村里，只有6個里拿到，長青里就是其中之一，更是六都唯一一個，這也讓里長陳建興好開心。

長青里長陳建興說，得到金質獎真的很開心，當然社區安全才是最重要的，人民居住安全是無法去衡量的，所以，很早從民國100年就開始推防災社區，經過數次的防災演練跟講習，才會得到銅質獎，再來銀質獎，一直到這次的金質獎，這是一個團隊作戰，包括汐止區公所、里內防災疏散小組，大家動員起來，才能得到這項榮譽。會持續辦理演練，演練視同作戰，演練如果熟練的話，災害來的時候，防災疏散就不會手忙腳亂，從演習中得到很多的經驗，快速防災，讓可能的災害降到最低。

汐止區長林慶豐表示，汐止區的長青里榮獲農業部農村發展及水土保持署的防災社區金質獎，真的得之不易，因為六都只有汐止的長青里得到這個獎項的認證，特別要跟大家分享，他是從107年得到銅質獎、111年得到銀質認證，113年首度獲得金質獎，這個金質獎全國只有六個社區鄰里得到，非常難得，要特別謝謝長青里的陳建興里長以及所有參與防災、救災避難的志工伙伴，大家一起齊心協力得到這項殊榮，從一開始推動到現在，持續在防災深化跟努力。

林慶豐提到，汐止區也會持續推動防災社區，因為，汐止區目前有9條潛勢溪流，還有一處大規模崩塌的地區，大概有7個里都在土石流潛勢溪的範圍內，也要謝謝在第一線的防災伙伴以及里長和巡守隊，防災勝於救災、離災勝於防災，希望大家能夠一起把防災工作深化到第一線，一起做好自主防災，在極端氣候的條件下，依然能夠平安。

汐止 農業部 金質獎

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