慰勞辛苦農民 新北平溪農民節大會盲人按摩好舒暢
平溪區農會今(4)日上午，在平溪活動中心舉辦一場盛大的農民節慶祝活動，用來慰勞農民一年的辛苦，現場氣氛非常的熱鬧，農會理事長表示，這次農民節大會除了有各式表演活動，另外也有盲人按摩，可以舒緩農民痠痛疲勞，很受到農友喜愛。
每年的立春為農民節，為此，平溪區農會特別在當天舉行了農民節慶祝大會，現場來了好多農友，同時表揚優秀農民，頒發獎狀，也慰勞農民一整年來的辛勞。
除了舞台上的表演外，農會為體恤農友一整年來的辛勞，場邊還有邀請盲人按摩，要讓辛苦的農民，在今天可以好好放鬆一下，為接下來的一年農事做足準備。
平溪現在務農的人也越來越少，不過也產出高經濟作物，像是山藥，珠蔥等，創造平溪的三寶農作物，珠蔥餅現在也是相當熱銷，成為平溪農會成功的在地產品。
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