新北平溪菁桐老街燈籠牆濃濃日式風 白天夜晚皆有看頭

一年一度的元宵節將至，平溪區公所今年在農曆年前完成平溪老街及菁桐老街燈籠裝置藝術之設置，讓當地居民及年假期間來訪的遊客，先行感受元宵節氣氛，有別去年於菁桐老街沿途附掛紅燈籠，今年菁桐老街採日式燈籠搭配支架設置，分別在菁桐老街入口及老街內車站月台旁放置兩組日式燈籠牆裝置藝術，菁桐老街、菁桐車站原就保有濃濃的日式懷古氛圍，搭配日式燈籠，讓菁桐老街別具一番特色。

另平溪老街於石底橋上方附掛紅燈籠，沿著橋面上方既有拱門設施佈滿紅燈籠，共計約200顆紅燈籠，營造紅燈籠廊道，增添年節氣氛。

平溪區區長李天民表示，今年平溪區元宵節燈籠的佈置，菁桐老街特別採用日式燈籠做為擺放的主題，因日式燈籠外觀別於傳統紅燈籠，每顆有著不同的顏色，且花紋皆不同。白天未點亮時亦能取景拍攝，夜晚點燈後於寧靜的菁桐老街上更顯得有氛圍。

平溪老街燈籠佈置地點位於區內主要道路靜安路與平溪老街入口處，使用較大量燈籠來營造紅燈籠廊道，打造濃厚的節日氣氛，希望藉由廊道延伸至老街內部的感覺，吸引更多的遊客造訪。