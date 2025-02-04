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歷史建築新餐廳驚見「老鼠跑來跑去」 北市衛局稽查結果曝

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
歷史建築「北市一號糧倉」新風貌，經營團隊盼將喝茶文化帶入年輕世代，並將茶融入台菜、甜點、飲品中。圖／台北市文化局提供
歷史建築「北市一號糧倉」新風貌，經營團隊盼將喝茶文化帶入年輕世代，並將茶融入台菜、甜點、飲品中。圖／台北市文化局提供

薇閣集團旗下全新餐飲品牌「一茶一瓦一號糧倉」去年開幕，卻傳出有老鼠現蹤，民眾日前用餐遇見「大魔王」跑來跑去，更不滿店家處理態度。北市衛生局今前往稽查，現場未看到老鼠或其他病媒出沒，另查有多項衛生缺失，限期2月11日前改善。 

該店位在北市歷史建築「北市一號倉庫」內，主打台灣茶世界化，將茶融入我們台菜、甜點、飲品中，近日有民眾在其Google評論指出，用餐過程遇見大魔王老鼠，直言誰都不願意遇見，更批店家處理態度糟糕透頂。

民眾說，「我已經表明害怕，人員說那換到前面一點位置，請問它就不會動不會跑嗎？」結果自己先離開原位，友人告知後面是完全跑來跑狀態，人員回覆已聯繫捕鼠大隊，甚至最後結帳付款毫無任何抱歉及說明，不滿就買單走人。他可以理解餐飲辛苦，但第一次遇到這麼恐怖事情及後續處理方式，完全無法體諒。

另有民眾則說，一直有老鼠跑來跑去，一開始以為是店家養的寵物鼠，詢問店家得到回應說不是，但也沒有要處理的意思；後來詢問服務生，得到的答案是因為古蹟不能亂用，他不滿「所以只能讓老鼠一直跑？」

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，民眾反映店內稻草裝飾物有老鼠出沒，衛生局今日派員前往針對人員衛生、食材處理、場所衛生及病媒防治等稽查，現場未見老鼠或其他病媒出沒。 

林冠蓁說，現場查有未能立即提供食品從業人員健檢資料、作業人員未佩戴口罩及查獲冷凍庫天花板、地面、蒸烤箱外部不潔等衛生缺失事項，已責令2月11日前完成改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

北市衛生局今稽查北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今稽查北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳。圖／北市衛生局提供
北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳傳出有老鼠現蹤，北市衛生局今前往稽查，查有冷凍庫地面不潔等多項衛生缺失。 圖／北市衛生局提供
北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳傳出有老鼠現蹤，北市衛生局今前往稽查，查有冷凍庫地面不潔等多項衛生缺失。 圖／北市衛生局提供
北市衛生局今稽查北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳，查有蒸烤箱外部不潔等衛生缺失。 圖／北市衛生局提供
北市衛生局今稽查北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳，查有蒸烤箱外部不潔等衛生缺失。 圖／北市衛生局提供
北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳傳出有老鼠現蹤，北市衛生局今前往稽查，查有冷凍庫天花板不潔等多項衛生缺失。 圖／北市衛生局提供
北市「一茶一瓦一號糧倉」餐廳傳出有老鼠現蹤，北市衛生局今前往稽查，查有冷凍庫天花板不潔等多項衛生缺失。 圖／北市衛生局提供

北市 老鼠 衛生局

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