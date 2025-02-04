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新北板橋田徑場整修換裝薰衣草紫 3日開放使用

中央社／ 新北4日電

板橋體育場是5月世界壯年運動會射箭和田徑競賽場地。新北市體育局今天表示，田徑場歷經半年整修，3日開放使用，跑道的浪漫薰衣草紫色搭配看台，精準詮釋「彩虹體育場」。

新北體育局今天新聞稿表示，市府去年7月起整修田徑場，全場跑道刨除換新，改善排水效能，更換終點攝影系統，更新資訊管線系統，並將原場內的暖身跑道，移至南門外空地，讓競賽選手與暖身選手互不干擾。

體育局說，板橋體育場的階梯觀眾席顏色依序為紅、橙、黃、綠、藍，網友們形容像彩虹環繞擁抱的夢幻體育場；這次整修跑道採用義大利生產的奧運等級合成橡膠，選用浪漫薰衣草紫色，完美詮釋「彩虹體育場」。

體育局說，板橋體育場是世界田徑總會一級，與中華民國田徑協會雙認證，國際標準400公尺田徑場，經國際認證後，所創造的紀錄可被世界田總承認。

除5月的2025雙北世壯運射箭和田徑的競賽場地，體育局說，板橋體育場同時也有帕拉射箭、帕拉田徑的身障選手比賽。大廳增設無障礙通道，在鉛球投擲圈增設輪椅投擲固定繩索基座，提升身障選手賽事品質和安全。

身障 體育

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